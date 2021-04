Novak Djokovic no jugará en Madrid

MADRID – El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, no jugará el Mutua Madrid Open, informaron en el día de ayer los organizadores.

"Siento no poder viajar a Madrid este año y encontrarme allí con todos mis fans", dijo Djokovic al anunciar su renuncia. "Ya han pasado dos años, bastante tiempo", comentó sobre su última aparición en Madrid. "Espero veros a todos el año que viene", añadió.

Por otro lado, sometido a los requisitos sanitarios necesarios impuestos por la pandemia pero con público en las gradas, el tenis regresa a Madrid después de dos años para reemprender la competición en la Caja Mágica con la decimonovena edición del Mutua Madrid Open.

El coronavirus provocó un radical parón que invadió a innumerables eventos. Un vacío en el calendario del 2020 que obligó a aplazamientos primero y a cancelaciones después. El Masters 1000 de Madrid, uno de los acontecimientos deportivos más importantes cada año en España, el más relevante en tenis, no se jugó.

Vuelve desde este mismo jueves con la puesta en marcha del cuadro principal del torneo femenino después de que durante dos días antes se hayan completado las eliminatorias de clasificación.

Con las principales raquetas del mundo como reclamo, el movimiento volverá dentro y fuera de la Caja Mágica durante casi dos semanas. No será la agitación de años anteriores, con alboroto en las taquillas exteriores y aglomeraciones en la entrada al recinto. Colas en los accesos y permanente vaivén de gente en el interior. No llegará a la mitad del aforo la presencia de público en las pistas de la Caja Mágica. Casi 5000 personas podrán acudir cada día al tenis de Madrid. No más.

La distancia entre las localidades será evidente y cada asiento dispondrá de una identificación individual. La organización ha puesto el empeño en evitar que la entrada se masifique. Las limitaciones afectan al comercio alrededor de las pistas, en las zonas comunes.

Pero la presencia de los mejores jugadores del mundo son el gran aliciente del evento. Rafael Nadal, ya número dos del mundo, campeón en Barcelona, y otros como Dominik Thiem o Stefanos Tsitsipas, principales jugadores del circuito, engrandecen el cartel del evento que en el torneo femenino cuenta igualmente con tenistas como la australiana Ashley Barty, la española Garbiñe Muguruza, la rumana Simona Halep o la checa Petra Kvitova, vigente campeona.