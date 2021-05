Juanmi Fernández: "La eliminatoria ante el Beti Onak está igualada, creo que no hay favoritos"

El Gurpea Beti Onak comienza este sábado la lucha por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano. Una máxima categoría a la que también aspira su primer rival, el Vino Doña Berenguela Bolaños, que finalizó la competición regular primero del Grupo D con sólo una derrota en 26 partidos, además de un empate. Este equipo, oriundo de Bolaños de Calatrava, municipio de unos 12.000 habitantes de Ciudad Real, ya vivió una fase de ascenso en 2019 y su meritoria tercera plaza final le permitió jugar la Copa de la Reina, teniendo como rivales a clubes de entidad como el Granollers. Después de ocho años en la categoría de Plata su entrenador, Juanmi Fernández, confía en que esta segunda oportunidad sea la definitiva.

¿Cómo está viviendo el BM Bolaños esta fase de ascenso?

–El equipo está ilusionado. Sobre todo porque es una Liga que comenzó con muchas dudas, con los equipos sin saber si se podría terminar o no. Pero las jornadas fueron avanzando y aquí estamos. Por eso les digo a las jugadoras que disfruten. Porque en un principio nadie esperábamos terminar la competición y además jugar una fase de ascenso.

Aun con todas esas dudas, su equipo finalizó primero de grupo y con sólo una derrota.

–Sí, la verdad es que el equipo ha estado muy bien durante toda la temporada. Teníamos una plantilla casi nueva, porque cuatro de nuestras jugadoras ficharon por equipos de División de Honor, tres por el Elche y una por Córdoba. Tuvimos que rearmar el equipo y, además de las dudas que he comentado antes, estaba por ver cómo iba a responder el grupo. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Durante todo el año no se ha bajado el nivel.

Con esas credenciales, con esa fortaleza que ha demostrado durante la temporada, ¿se considera favorito para la eliminatoria o es una palabra que no le gusta?

–La verdad es que no me gusta escuchar la palabra favorito. Los partidos hay que jugarlos y el Beti Onak está muy fuerte. El refuerzo de Maca Sans le ha dado más fortaleza aún, además de las jugadoras que ya tenía. Es una eliminatoria en la que, a diferencia de otras, creo que no hay ningún favorito. Para mí está igualada y ya veremos qué pasa.

¿Qué otros aspectos destaca del Gurpea Beti Onak? ¿Qué le parece su rival?

–Me parece un buen equipo, bien armado en todas sus líneas. Con una buena portería, una defensa muy sólida, con gente grande, y un ataque donde cualquiera de sus jugadoras puede hacer gol con facilidad: Valeska Lovera, Eider Hernández, Maca Sans... Además de la juventud, tiene ese ímpetu con gente más experimentada que quizás falta en otros equipos.

¿Con qué armas entonces combatirá a las navarras? ¿Cuáles son sus señas de identidad?

–Siempre me ha gustado que mis equipos fueran fuertes en defensa. Eso lo tengo claro. Creo que desde una buena defensa se pueden sacar los partidos. Y, luego, que el equipo en ataque le dé movilidad al balón y tenga recursos para superar cualquier defensa rival.

Viajan a Villava-Atarrabia con la idea de llevarse la victoria, pero en su cabeza siempre estará también la opción de resolver la eliminatoria en su pabellón, ¿no?

–En este tipo de eliminatorias se juegan dos partidos. El de ida y el de vuelta. Nosotros siempre salimos a ganar y a hacerlo lo mejor posible, aunque teniendo claro también que la eliminatoria es a doble encuentro.

La vuelta será en su pista, en el Macarena Aguilar. Un nombre de lo más guerrero. ¿Qué ambiente se puede encontrar el Beti Onak en esta cancha?

–Nuestra afición hace ruido y anima mucho durante todo el partido. También es verdad que con las restricciones es todo más suave. Nosotros sólo hemos jugado con público los últimos tres partidos. En circunstancias normales, hemos llegado a tener 800-900 espectadores. Ante todo habrá respeto máximo al rival, es una afición que sabe comportarse perfectamente.

¿Qué ilusión hay ahora mismo en Bolaños de Calatrava por subir a la máxima categoría?

–Creo que esto del covid nos afecta a todos y hay mucha gente con ilusión, pero también con prudencia. Todo el mundo lo ha pasado mal, los negocios en especial, y eso también influye en el deporte. Así que hay ilusión, pero teniendo muy presente el tema económico. De momento vamos partido a partido, con los pies en el suelo y ya veremos qué pasa.