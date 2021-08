David Gorricho, subcampeón de tiro

pamplona – El navarro David Gorricho Lorente, de 32 años, logró la plata en el 39º Campeonato del Mundo Foso Universal en Alhaurín de la Torre (Málaga). El torneo, en el que compitieron 335 tiradores de varias nacionalidades, se disputó entre el 4 y el 8 de agosto. Gorricho logró romper 197 platos de 200 y le tocó desempatar junto a cuatro tiradores. El campeón del torneo fue el madrileño Mario Fuentes con 198 platos.

Era su segundo Campeonato del Mundo, en el primero quedó en el puesto 30 de 600 tiradores con 193 platos.

Gorricho –que venía de proclamarse el mes pasado campeón de España de Trap 5– afirmó que se fue muy satisfecho, pero que siempre queda algún lamento: "La verdad es que me llevo buenas sensaciones, me voy satisfecho. Eso sí, es un deporte un poco ingrato porque siempre se te queda esa espinita de haber roto un plato más y haber ganado, pero con el nivel que hay, me voy contento".

"Iba con mentalidad ganadora. Luego da igual si no ganas porque de 350 solo gana uno, pero tienes que ir con mentalidad positiva", agregó.

El tafallés lleva algo menos de cuatro años compitiendo y es el primer navarro en ganar una medalla en la primera categoría, a la que ascendió tras ganar la plata en la Copa de España ADTP de Foso Universal en febrero de 2019.

La próxima cita del tirador será el 28 y 29 de agosto con el Campeonato de España de Autonomías, en el que compiten tres personas de cada Comunidad Autónoma. Gorricho aún tiene que clasificarse, pero este próximo fin de semana tiene la oportunidad de hacerlo.