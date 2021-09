Carlos Alcaraz vence y asombra a Tsitsipas

El joven murciano Carlos Alcaraz superó ayer al griego Stefanos Tsitsipas, tercer jugador en el ranking mundial, en en un duelo maratoniano, por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5) para acceder a octavos de final del US Open, en un partido de tercera ronda con tintes de día histórico en la pista Arthur Ashe, por la calidad, desparpajo y épica del joven de 18 años.

Alcaraz es el jugador más joven que alcanza la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam desde 1992 y el más joven que gana a un Top 3 en un Grand Slam desde que el estadounidense Michael Chang, con 17 años, derrotó al número uno del mundo, el checo estadounidense Ivan Lendl y al tercero, el sueco Stefan Edberg, en Roland Garros en 1989.

En su primer US Open, con 25.000 personas en las gradas de una de las pistas más impresionantes del mundo, Alcaraz dio un recital para apear a Tsitsipas.

El griego creía haber hecho lo más difícil cuando igualó el set inicial en contra y cuando volvió a empatar a dos sets al adjudicarse la cuarta manga por 6-0.

Pero Carlos Alcaraz aún no había dicho su última palabra. En el quinto set volvió la igualdad al encuentro, no hubo breaks y en la muerte súbito Alcaraz brilló tanto en sus golpes más fuertes como en sus impecables dejadas, para meterse en octavos, donde se medirá con el el alemán Peter Gojowczyk.

Al término del partido, Tsitsipas, caballeroso, no escatimó elogios al jugador que había visto al otro lado de la pista: "Alcaraz puede ser un aspirante a títulos de Grand Slam. Tiene el juego para estar ahí... Su velocidad de pelota fue increíble. Nunca había visto a alguien golpear la pelota con tanta fuerza. Me ha costado adaptarme y desarrollar mi juego en torno a su estilo de juego. Es uno de esos partidos en los que subes tu nivel en algún momento del partido sientes que tienes el control, pero al final realmente no sale como quieres".

"Después de un cuarto set tan increíble a mi favor, Alcaraz ha jugado el quinto de una forma diferencte. Nunca había visto a alguien jugar un quinto set tan bueno. No esperaba que subiera tanto su nivel, especialmente después de haber perdido el cuarto set por 6-0".

Los periodistas preguntaban a Carlos Alcaraz en qué jugador se inspiraba para hacer un tenis tan agresivo, y se llevaron la sorpresa de que no citó a Rafa Nada. "No copio ningún estilo de jugador. Simplemente juego mi estilo. Pero si tengo que decir un nombre, sería Federer. Trato de ser agresivo todo el tiempo, tanto con el golpe de derecha y con el revés. Lo que más tengo que mejorar es el servicio".