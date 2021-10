César Azpilicueta va lanzado

César Azpilicueta se ha asentado en la titularidad de la selección española y el último torneo, la Liga de Naciones, ha supuesto la ratificación de un futbolista de primer nivel esta vez en las competiciones por selecciones, porque con el Chelsea, su equipo, circula por los torneos principales ofreciendo un gran rendimiento. Azpilicueta, 32 años, que demostró temple y saber hacer en estos encuentros al máximo nivel, está en la rampa de despegue para convertirse en el futbolista navarro con más partidos internacionales de la historia. El exfutbolista rojillo suma 34 encuentros con la selección absoluta y Jon Andoni Goikoetxea, con 36, está el primero en este ranking de futbolistas de la comunidad. Con sus últimas participaciones, Azpilicueta ha superado a hombres tan importantes en la selección como Satrústegui y Bakero.

Ahora, con dos partidos de clasificación aún para el Mundial de 2022 en el próximo mes, frente a Grecia y Suecia, Azpilicueta ya podría empatar en lo más alto de la clasificación. Y el campeonato del mundo está ahí al lado, a un año vista. Al defensa del conjunto inglés, de todos modos, le ha penalizado la larga ausencia que ha tenido en los últimos años en los planes del seleccionador.

El capitán del Chelsea, que extiende galones en la selección, fue uno de los hombres que reflexionó tras la derrota en la final de la Liga de Naciones ante Francia (2-1). "No entiendo el gol anulado. El árbitro está para tomar decisiones y lo que tienen que hacer es por su propia iniciativa y que vaya al monitor. El fuera de juego es claro pero él piensa que Eric tiene opciones de jugar. La decisión la toma el VAR y eso es lo que me cuesta entender", dijo en Televisión Española. "En el momento que la decisión está tomada no hay vuelta atrás y el equipo se ha ido hacia adelante tuvimos ocasiones para empatar pero su portero hizo buenas paradas", recordó Azpilicueta.

El jugador del Chelsea se mostró satisfecho por la imagen ofrecida ante Francia en la final. "Está claro que es la campeona del mundo. Queríamos jugar con nuestra identidad y lo hemos conseguido. Nos costó diez minutos coger el tono y hemos jugado con nuestra forma hasta el final. Hemos durado poco con ventaja y eso ha sido una pena luego nos ha costado más".

"El resultado es el que manda y nos hubiera gustado acabar de otra manera pero lo que manda es el resultado. Estoy orgulloso del grupo. Desde el primer partido contra Italia con solo dos entrenamientos jugamos de tú a tú a la campeona de Europa. Ahora contra una gran selección como Francia hemos estado a un gran nivel. Bueno, ahora a pensar en noviembre", añadió.

La selección española afrontará en noviembre compromisos para la fase de clasificación para el Mundial. "Estamos preparados para noviembre. El equipo está trabajando con el poco tiempo aprovechándolo al máximo. Estamos en una disposición que dependemos de nosotros mismos", concluyó.

los datos

El jugador. César Azpilicueta tiene 32 años y es el capitán del Chelsea. Lleva 15 temporadas como profesional desarrolladas en Osasuna, Olympique de Marsella y su actual club. Ha ganado 14 títulos y acaba de ser incluido en la lista de nomimados para el Balón de Oro.

LA CLASIFICACIÓN

Navarros con más partidos

Jon Andoni Goikoetxea36 partidos

César Azpilicueta34 partidos

Jesús Mari Satrústegui32 partidos

José Mari Bakero30 partidos

Ismael Urzaiz25 parrtidos

Ignacio Zoco25 partidos

Jesús Glaría20 partidos