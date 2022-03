Torneo de España de Esquí: un éxito de campeonato

El Valle del Roncal recibió este domingo la cita más importante de la temporada de esquí de fondo. Terminaba el Campeonato de España de Esquí después de tres días de competición, desde el viernes.

Un total de nueve federaciones españolas (Aragón, Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Asturias) participaron en el torneo, que cuenta con la novedad de la asistencia de esquiadores de Andorra, Brasil y Estados Unidos. Pero tres fueron los navarros que defendieron su tierra y, dos de ellos, lograron un puesto en el podio. Ellos son Manex Salsamendi, esquiador olímpico de 19 años (Club Pirineo Roncal), Irati Cuadrado y Lander Martín, de 20 años (Irrintzi).

Para el esquiador olímpico esta experiencia es muy positiva, "he esquiado todos los días del invierno para llegar aquí bien y he conseguido el objetivo", declaró. Salsamendi considera el campeonato como fin de temporada, según dice, son tres días muy intensos y tras los que acaba muy cansado, "es el mejor fin de fiesta" para un año tan especial como este, por el puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

Martín tuvo una percepción un poco diferente de su paso por el Campeonato: "Mis expectativas eran otras, me he visto sin ritmo. El viernes, que disputábamos el estilo clásico en el que más me encuentro, no me vi disfrutando y la nieve estaba muy lenta".

Cuadrado tuvo más suerte que su pareja en esprint, Martín, y superó las expectativas con las que llegó a Belagua ocupando el tercer puesto en el la entrega de premios.

Julen Garjón, director del Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua, se mostró contento con el resultado y con la elección del Valle del Roncal para una oportunidad como esta. El organizador coincidía con Cuadrado y Martín en el aspecto más especial de la edición: disputar la prueba de esprint de ayer en parejas. "Se compite con un tono más festivo si es con tu compañera de equipo", decía Martín.

Para Garjón, es una gran oportunidad para la Comunidad Foral de Navarra. Poder traer a profesionales como estos, y además internacionales, da nombre al valle. Otra de las novedades este año ha sido la extensión a toda la zona del Roncal. "No queríamos quedarnos solo en las pistas, hemos hecho eventos más culturales bajando el campeonato al valle para poder compartir con los habitantes el esquí, característica clara de esta zona", afirmaba Garjón.

La competición terminó con éxito y aportando más valor a la Comunidad Foral y al Valle del Roncal.

Julen Garjón

Director Centro de Esquí Larra-Belagua