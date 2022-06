Atletismo navarro | El 'finde' del Grupompleo

Este fin de semana puede ser uno de los más especiales de toda la temporada para el Grupompleo Pamplona Atlético. Por primera vez desde hace seis años, sus dos conjuntos estarán en la pelea por el título de División de Honor, máxima categoría del atletismo estatal por equipos, que se celebra en La Nucia (Alicante). Un hito que supone una gran noticia para el atletismo navarro. Este sábado será el turno del conjunto femenino con su entrenadora Tania Sola a la cabeza, mientras que el domingo le relevará el masculino dirigido por Jorge Illarramendi (las dos jornadas se disputarán de 17.00 a 21.00 horas). Ambos responsables afirman que el objetivo ya está cumplido. Llegar a la final es el premio e intentar competir contra los equipos de arriba un sueño.

"Las chicas están con ganas, no deja de ser una final por el título, sabiendo que los primeros puestos están casi casi asignados. Hemos vuelto a meternos en una final entre los ocho mejores y ahora nos toca hacerlo lo mejor posible". Son las palabras de Tania Sola días antes de enfrentarse en la final a otros siete equipos. Sus rivales serán Valencia Club Atletismo, Playas de Castellón, Barcelona, Alcampo Scorpio 71, Atlético San Sebastián, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Avinent Manresa. Pese a que el conjunto femenino siempre ha sido el de referencia para estos torneos –llevan varios años clasificándose para la final–, este año lo han tenido más complicado. Las bajas, en especial en la segunda jornada, le han lastrado, evitando que consiguiese más puntos de los deseados. "Llevamos la desventaja que al haber sido segundas y terceras vamos con menos puntos que otras veces y vamos con más distancia con otros equipos, pero las chicas están motivadas y con ganas de hacerlo lo mejor posible", explica Sola.

La coordinadora del equipo femenino del Grupompleo es consciente de que el gran esfuerzo ya está realizado, pero aun así no pierde la esperanza de hacer un gran resultado. "Una vez que llegamos a la final es un momento de disfrutar sin olvidar que el objetivo es intentar estar con el equipo lo más alto posible. Compiten contra las mejores atletas de otros equipos, pero vamos a pelear", avisa. Entre las bajas anteriormente señaladas, destaca una en especial. La ausencia de Maitane Melero, referencia dentro y fuera del tartán, ha abierto hueco a otras deportistas, pero también ha supuesto una gran pérdida. "Tenemos la baja, que ya contábamos con ella, de Maitane Melero. Este año ha decidido dedicarse a carreras largas y no la podemos tener con nosotras. Es una baja que se nota, pero el equipo está bastante completo, hemos recuperado a alguna lesionada que tuvimos en la jornada anterior, en la que tuvimos muchas bajas por diferentes circunstancias. Llevamos el equipo bastante completo", analiza Sola.

La progresión de algunas de las atletas más jóvenes del equipo tiene que ver también con el gran ambiente que se respira en el grupo, el punto fuerte del Grupompleo. "La piña que hay como equipo. La comunicación que hay entre ellas y cómo se animan. Están organizando cosas para el viaje y es algo que hacen entre ellas en conjunto como un equipo. Es un grupo muy majico el que tenemos y se nota la motivación y los ánimos entre unas y otras. El hecho de ser la mayoría de atletas de casa, que nos conocemos desde txikis, ayuda mucho".

Los chicos, seis años después "Estamos muy motivados, hace muchos años que no vamos a la final, desde 2017, por lo que estamos muy animados. La verdad que la gente joven del equipo, que somos la mayoría, no sabemos lo que es estar en una final", comenta Illarramendi acerca de lo que supone estar en la pelea por el título. La anterior vez que se consiguió, el conjunto de aquel entonces logró un gran cuarto puesto que esperan repetir y, en el caso que alguno de los de arriba falle, poder alcanzar el podio. "Tengo el recuerdo de la última vez que llegamos a una final. Quedamos cuartos y el equipo no era mucho mejor que el que tenemos ahora", afirma. En esa ocasión llegan con casi todos los atletas disponibles a excepción de dos grandes bajas. La primera será la de Adrián Sobrino. El saltador de altura se cayó de la convocatoria a última hora y será José San Pastor el que le sustituirá. La otra baja sensible será la de Adrián Vallés en pértiga. Pese a los esfuerzos, tanto del atleta como del club, para llegar a esta final, no ha podido entrar en la lista y ha sido sustituido por Juan Luis Bravo. No obstante, ante estos contratiempos, Illarramendi asegura que llegan "con el equipo que hubiésemos querido tener" y avisa de que "la gente llega fuerte, en especial los de casa".

De un año para otro, el Grupompleo ha tenido que reforzarse con más atletas de los que necesitaba en temporadas anteriores. La ausencia de algunos clubes navarros que tenían como filiales les ha obligado a ir a buscar deportistas más allá de los límites de la Comunidad Foral, algo que les ha salido a las mil maravillas. "Cuando hicimos el equipo estaba muy complicado porque nos faltaban muchas piezas en distintas pruebas. La suerte de este año es que los fichajes de fuera han funcionado muy bien y que hemos tenido alguna sorpresa agradable en casa como es el caso de Eugenio (Cámara), que ha vuelto tras una lesión de varios años", desgrana Illarramendi.

"Los buenos van a estar en casi todas las pruebas los primeros, nosotros tenemos gente muy buena que nos va a meter entre esos equipos, como es el caso de Manu (Quijera), Iker Alfonso... Hay que esperar que saquemos algún punto extra en el resto de pruebas y entrar entre cuartos o quintos y, si alguno de arriba tropieza, ¿quién sabe?, quizás tengamos alguna sorpresa", señala, añadiendo que esta temporada no han tenido tantos inconvenientes como en las anteriores y si han conseguido entrar entre los mejores: "Llevamos años con equipos para estar peleando con los mejores, pero entre lesiones y que no hemos tenido suerte no hemos podido estar en las finales. También, este año hemos tenido el equipo más equilibrado de los últimos años y eso se ha notado".

"Aunque los primeros puestos están casi casi asignados, las chicas están con muchas ganas" Tania Sola Coordinadora del Grupompleo femenino