Pamplona - El hambre. Hambrientos como una manada de pitbulls que crujen los dientes en sintonía, bajo el mismo signo, en una carrera por hacer callar el estómago. Voraces. Expeditivos. A Erik Jaka y José Javier Zabaleta no se les calma la voz interna que les pide más. Es el instinto. Ese que les exprime las vísceras y les dice al oído que no hay piedad, que el camino es largo pero que tiene que asfaltarse de victorias. El camino a la espalda de los dos pelotaris de Aspe es un desierto, un erial. Empezaron en el paraíso. Y ya no crece la hierba bajo sus pasos. Atila. Un ejército de dos pelotaris. Transitan de conquista en conquista. De dentellada a dentellada. El hambre es un acicate, un látigo, una tortura. El hambre mueve montañas. El hambre estimula a Jaka, delicioso. El hambre equilibra a Zabaleta, que es un coloso en la pelota a mano profesional, un tipo exquisito en los cuadros largos, un martillo, despiadado. El hambre lobuna de los líderes del Campeonato de Parejas de la LEP.M tumbó a Jokin Altuna y Ladis Galarza, que naufragaron en el Astelena de Eibar. Se llevaron un correctivo en el partido más corto de las nueve jornadas disputadas hasta el momento (263 pelotazos). Jaka y Zabaleta únicamente han caído en una ocasión y fue por 21-22 ante Laso-Albisu en lo que se entiende como un accidente. Más todavía por su dominio absoluto, imperial y extraordinario. No pierden el hilo.

Ocurre que ni Altuna III -que llegaba al Astelena después de una semana de parón y con la certeza de no tener la muñeca izquierda al cien por cien- ni Ladis Galarza se encontraron cómodos en La Catedral, desaparecidos. El zaguero de Baraibar no controló a su homólogo en los cuadros largos, desnortado. Zabaleta es complicado de sujetar. Es una fuerza de la naturaleza y, aunque cometió tres errores, estuvo soberbio y sumó otros dos tantos en su cuenta personal. Leviatán.

En esa tesitura se rompió el partido a las primeras de cambio. Pintaron bastos para los azules (5-0, 15-3 y 20-7). Jaka tomó el mando rematador en el territorio que suele capitanear Altuna. Un soplido de Zabaleta es un huracán a favor. Tuvo pelota el lizartzarra. Fue al galope. No se lo pensó. El guipuzcoano estuvo en su salsa. Agregó pimienta con la volea en el txoko, ajustó con el gancho y masticó una victoria en la que también lucieron sus poderosas y rápidas piernas en algunos remates complicados de Jokin, como en el que supuso el 21-9, el tanto más brillante de la tarde, en el que anduvo de lado a lado hasta terminar con un voleón al txoko. Apuntan alto. Están casi en semifinales.



Jaka-Zabaleta 22

Altuna III-Ladis Galarza 9

Duración 42:11 minutos.

Saques 1 de Jaka (tanto 1) y 2 de Altuna III (tantos 2 y 7).

Faltas de saque Ninguna.

Pelotazos 263.

Tantos en juego 12 de Jaka, 2 de Zabaleta y 3 de Altuna III.

Errores 1 de Jaka, 3 de Zabaleta, 2 de Altuna III y 5 de Ladis Galarza.

Marcador 1-0, 5-0, 5-2, 6-2, 6-3, 15-3, 15-7, 20-7, 20-9, 21-9 y 22-9.

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de la liguilla de la primera fase del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Astelena de Eibar.