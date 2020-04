"Creo que toda esta situación va a afectar económica y socialmente además de al deporte. Va a ser complicado"

Sin tiempo para perder, Haizea Zamora mantiene junto a su pareja, en su casa de Pamplona, el día a día con su trabajo y sigue, como puede, con la preparación física

Pamplona – Entrenadora y jugadora multidisciplinar, Haizea Zamora Garaikoetxea vive estos días de confinamiento como una más, encerrada en casa, pero con la obligación de continuar con su trabajo en la Federación Navarra Pádel, intentar mantener la forma para los dos deportes que practica, pádel y paleta goma, y de seguir con su labor de entrenadora y ayudar a sus pupilos a que sigan estos días una rutina de entrenamiento diario.

¿Cómo está llevando estos días?

–Lo estoy llevando bien. Por suerte me gusta bastante estar en casa y estoy intentando mantener un poco la rutina que tenía antes de entrar en este encierro. Estoy estos días con mi pareja en nuestra casa de Pamplona.

¿Cómo hace para entrenar?

Tengo una máquina de entrenamiento en suspensión y una goma. Con eso y una esterilla entreno en el pasillo, ya que la casa no es muy grande. Entrenamos a la vez mi novio y yo y no nos apañamos como podemos.

¿Qué ejercicios puede realizar?

–Suelo hacer un poco de movilidad antes de empezar, hago tabata, HIIT (entrenamiento a intervalos de alta intensidad), fuerza con una mochila o cajas de leche. Tirando un poco con lo que hay en casa para intentar mantener un poco la forma. Como vengo de una lesión en el hombro estoy haciendo fuerza con menos peso, así que hago más repeticiones de goma que me recomendó el fisio. Pero sobre todo tabata y HITT para por lo menos que suban un poco las pulsaciones y quemar algo.

¿Se echa de menos coger la pala y salir a pista?

–Mucho. Estos días he cogido la pala un par de veces para hacer retos por redes sociales. Pero todo está guardado de momento y tengo muchas ganas de que empiece un poco la normalidad. Al mundo del deporte nos costará más recuperar esa normalidad y creo que empezaremos más poco a poco, pero con ganas de coger la pala de pádel y la de pala de pelota y darle algún pelotazo.

¿Qué sensaciones tiene con el paso de los días con toda esta situación?

–Al principio de todo me agobié un poco más. Veía que no iban a ser dos semanas y que esto iba para largo. Teníamos un poco el ejemplo de Italia en mente. Intenté por eso concienciarme un poco con lo que venía y al principio sí que lo pasé un poco mal. Pero conforme iban pasando los días me he hecho ya al estar en casa y no salir. Salimos una vez a la semana de casa o mi novio o yo para hacer la compra, así que uno se está casi 12 días sin salir, pero un poco me he acostumbrado. De hecho, cuando volvamos un poco a la normalidad me va a costar recuperar la marcha. Pero me falta el poder salir. Tengo ganas de hacer cosas. A ver si a principios de mayo podemos retomar algo la rutina.

¿Qué planes tiene para cuando vaya volviendo la normalidad?

–Como creo que todo va a ir poco a poco, en el momento en el que se pueda salir aprovecharé para dar una vuelta. Ayer, por ejemplo, que fui a por el pan y en el camino hasta la panadería, que son apenas cuatro minutos, iba valorándolo de forma más especial y me parecía todo algo raro. El ver los edificios, la calle... Por lo que intentaré ir a dar una vuelta, aprovechar para hacer algo de deporte e intentar recuperar la normalidad cuanto antes. También, en cuanto pueda iré a ver a mi familia y amigas. Es algo que hecho bastante de menos.

¿En algún momento ha sentido rabia o frustración?

–La verdad es que no. Aunque vivo en un piso pequeño, tengo la suerte de que hay vistas al exterior, por lo que me siento una privilegiada en ese aspecto, ya que se que hay gente que todo lo que tiene le da al interior, algo que puede agobiar un poco más. Por lo que no he tenido en ningún momento ninguna fobia ni días de bajón. Al principio sí que esa sensación de duda por no saber cuánto durará esto, pero con el paso de los días nada. Ya me he hecho a la situación, así que toca esperar a que pasen los días lo más tranquila posible.

¿Cómo cree que esta situación va a afectar al mundo del deporte?

–Creo que todo esto va a afectar a todos los niveles. Tanto económico, social y al deporte también. Va a ser complicado. De cara al año que viene las subvenciones no van a ser las mismas, ya que se habla de una fuerte crisis económica que va a venir, o por lo menos habrá menos dinero para invertir en deporte. Ahí vamos a salir un poco perjudicados los deportistas, tanto individualmente como a federaciones, clubes y al resto de componentes. A mí, a nivel deportivo, no creo que lo acabe notando mucho. Igual gente que está con becas y preparando olimpiadas les acaba afectando. Lo que es seguro es que más dinero no va a haber. En todo caso o nos mantendremos igual, ojalá, o habrá algo menos. Pero es una opinión personal, realmente no sé cómo puede acabar afectando todo esto.

Pensándolo egoístamente, al venir de una lesión, ¿le puede llegar a favorecer este parón?

–Un poco entre comillas eso. Yo tenía unas sesiones de rehabilitación que ahora no estoy teniendo, por lo que voy haciendo los ejercicios que me mandan y a veces me molesta el hombro, otras no. Me puede acabar viniendo bien, pero yo pensaba que tenía el hombro algo mejor y hace unos días me volvió a doler. Por lo que no sé si estoy mejorando mucho al estar parada. La verdad prefiero dejar de jugar un torneo a tener que estar pasando lo que actualmente tenemos.

¿A qué competiciones le ha afectado?

–Yo compito a pádel y a pelota. En pelota sí que han suspendido el GRABNI, que se disputaba de febrero a mayo, y no sé si finalmente se va a disputar. En pádel sí que se aplazaron los dos últimos días del torneo Canalla, y estábamos en semifinales. A partir de ahora depende de lo que se alargue para ver si tenemos que suspender más torneos. Depende de lo que dure afectará a si tendremos más o menos torneos.

¿Qué mensaje mandaría a todo el mundo que está en sus casas?

–Dar ánimos y pedir paciencia. Cuanto más tranquilos estemos mejor. Simplemente decir que esto mejorará y volveremos a la normalidad.

