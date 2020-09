Jaka y Albisu se imponen en Atarrabia

pamplona – Jaka y Albisu se impusieron ayer a Artola y Rezusta (22-19) en el frontón de Atarrabia. La derrota no afecta para nada a ninguna de las dos parejas. Jaka y Albisu no tenían opciones para clasificarse y Artola y Rezusta ya no contaban con posibilidades para ello. En el último partido de ayer, Ezcurdia y Larunbe vencieron con solvencia a Olaizola y Zabaleta (22-9).

Las semifinales del Masters Caixabank ya están definidas. Iñaki Artola y Beñat Rezusta se verán las caras ante Bengoetxea y Martija mañana. El viernes, será el turno del duelo entre Altuna e Imaz y Olaizola Zabaleta.

masters caixabank

CUARTOS (14 Y ÚLTIMA JORNADA)

Bengoetxea VI-Martija; Altuna III-Imaz19-22

Urrutikoetxea-Irribarria; Elezkano-Aretxabaleta22-8

Jaka-Albisu; Artola-Rezusta22-19

Olaizola-Zabaleta; Ezkurdia-Larunbe9-22

Clasificación Pj PG Pp tf tc df 1. Artola-Rezusta 14 11 3 295 204 91 2. Altuna III-Imaz 14 10 4 296 241 55 3. Olaizola II-Zabaleta 14 9 5 278 241 37 4. Bengoetxea VI-Martija 14 8 6 260 262 -2 5. Ezkurdia-Aranguren 14 8 6 250 262 -12 6. Jaka-Albisu 14 7 7 269 261 8 7. Urrutikoetxea-Irribarria 14 2 12 193 285 -92 8. Elezkano II-Aretxabaleta 14 1 13 209 294 -85

SEMIFINALES (ADARRAGA DE LOGROÑO)

Artola y Rezusta; Bengoetxea VI-Martija Lunes 21, 19.15

Altuna III-Imaz; Olaizola II-Zabaleta Viernes 25, 19.15

FINAL (BIZKAIA DE BILBAO)

Domingo 27, 17.00