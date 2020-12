Jaka-Altuna: mismo escenario pero final diferente

Bilbao – Son los mismos protagonistas y el mismo escenario, pero poco tiene que ver la final del domingo con la celebrada hace poco menos de un mes. Para empezar, las distancias varían completamente el modo de juego, la dureza del Manomanista cambia por el ritmo vertiginoso del Cuatro y Medio. También las sensaciones son diferentes. Erik Jaka pasó de ser la revelación a convertirse en el campeón y en la jaula dejó claro que su evolución no es una casualidad. Por su parte, Jokin Altuna no pudo dar su mejor nivel en aquella final y eso le dejó tocado. El amezketarra tuvo que trabajar para darle la vuelta y lo logró con el pase para su quinta final consecutiva en la modalidad. Los dos pelotaris se citaron ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao para la tradicional elección de material. Al igual que en todo el campeonato no hubo ningún problema y destacó la velocidad con la que ambos escogieron sus armas para el gran día.

Los recuerdos de la final del Manomanista todavía están frescos. Hace poco menos de un mes Jaka abrazó el colorado, pero la pelota no para y menos en este escenario de campeonatos comprimidos. El domingo, los dos guipuzcoanos volverán a tener la oportunidad de hacerse con un título. Por ello, no hay tiempo para mirar atrás y la cabeza solo piensa en presente. "Estando siempre contento y orgulloso de lo que estoy haciendo, lo más importante es ser consciente de que lo que vale es el presente. Pensar en cosas muy grandes que he conseguido o en las derrotas que he tenido, no me sirve para nada", apuntó Altuna III.

Jaka reconoció que está viviendo "más tranquilo" los días previos a esta final. El lizartzarra dio un paso adelante al conquistar el Manomanista. Fue un gran premio y también la confirmación de que puede estar en la pelea. Fue un cambio de estatus, pero que no le añade una presión extra: "Sé que tengo una final muy importante por delante, me voy a enfrentar a un pelotari de los pies a la cabeza, a un artista y tengo la presión que tengo yo y las ganas que tengo yo. Él tendrá presión también y deberá gestionarla él mismo. Tengo que centrarme en lo mío y ojalá pueda ganar una txapela para acabar bien el año".

Los dos pelotaris alabaron las virtudes del rival y reconocieron que no sienten favoritos para este encuentro. Será un choque en el que se decidirá por pequeños detalles. "Nunca se sabe dónde estará la clave. Lo que intentaremos será hacer lo mejor posible cada uno su juego. Si uno lo consigue, el otro lo suele tener más difícil. Creo que tengo que centrarme en mi juego, hacerlo lo mejor posible, ser agresivo, aprovechar las oportunidades que tenga y regalar poco", detalló Jaka. El estado de forma en el que llega el lizar-tzarra le da un plus, pero Altuna afronta con ilusión el reto de vencer al actual campeón: "Me motiva muchísimo, es un reto muy grande. Erik está muy bien, pero tengo la confianza de que voy a competir bien y espero ponerle las cosas difíciles". La lucha por mantener la racha del campeón o tomarse la revancha en menos de un mes.

"Tengo la confianza de que voy a competir bien y espero ponerle las cosas difíciles" Jokin Altuna Delantero de Aspe