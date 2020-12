Jokin Altuna: "Si no disfrutas con lo que haces, no llegan los resultados"

Dar importancia al camino y no solo a la meta. Esa es una de las lecciones que se aplica Jokin Altuna. Tratar de disfrutar de cada día y no valorar los momentos de felicidad con la mirada puesta exclusivamente en el resultado. Con esa idea en mente fue capaz de dejar de lado su derrota en el Manomanista y dar un paso adelante para conquistar la txapela del Cuatro y Medio.

¿Qué tal se encuentra pasada la noche de la final del Cuatro y Medio?

–Estoy muy bien. Muy contento y saboreando la final. El día de la final estuve con unos amigos cenando en casa y ayer tuve muchas entrevistas. Gusta también estar solo un poco para valorar la txapela y la verdad es que estoy muy contento.

Una txapela lograda en un partido en el que estuvo a un grandísimo nivel.

–En las finales disfrutar es difícil y cuando un pelotari lo consigue, su juego sube mucho. El domingo se vio que estaba enchufado desde el principio y eso creo que marcó el devenir del encuentro.

¿Siente que esta es una de las victorias más importantes de su carrera?

–Sí, la verdad es que es una victoria muy importante. Ganar cuesta mucho. Hay pelotaris muy buenos y hay mucha competencia. Cuando ganas hay que disfrutar el momento a tope y esos momentos del domingo y de ahora los estoy viviendo muy a gusto y contento. Eso es lo más importante.

Se acaba un periodo lleno de tensión, con muchos partidos a vida o muerte en apenas dos meses.

–Tenía muchas ganas de que terminase esta etapa. Han sido dos meses bastante duros. Mucha preparación semana a semana, física y también psicológica. Al final he jugado en dos meses siete partidos de competición oficial, siete partidos individuales y al final he terminado contento. El balance ha sido bueno. He ganado seis y he perdido uno, así que por ese lado también estoy contento.

¿Qué ha aprendido de lo vivido en este periodo?

–Que hay que insistir. Que cuando tienes buenos momentos, no tienes que emocionarte mucho y cuando no consigues lo que esperas o cuando no das la talla o no compites, no lamentarte mucho. Seguir en tu camino y pensar en que tienes que mejorar. A no darle muchas vueltas a las derrotas que tienes. La teoría es fácil, pero luego cuesta ponerlo en práctica. Pero me he quedado contento con cómo he respondido en estos campeonatos.

¿Se siente mejor pelotari?

–No lo sé. No me siento mejor pelotari por ganar la txapela el domingo, si no porque voy aprendiendo cosas y porque, lo más importante, estoy viviendo situaciones que me harán ir mejorando no solo como deportista, si no como persona también.

En su carrera ya ha vivido grandes cosas, pero, aunque no lo parezca, todavía está en el inicio de su trayectoria.

–Sí, tiene razón. Tengo todavía 24 años y tengo que ir aprendiendo como pelotari y también como persona a vivir situaciones bonitas, no tan bonitas y a aprender poco a poco. Eso es lo más importante.

¿Qué siente al ver sus logros hasta la fecha?

–Siempre viene bien pararte un poco y pensar en lo que has conseguido. La verdad es que estoy muy contento y eso me tiene que dar más fuerzas para seguir trabajando, para ver que estoy haciendo bien las cosas y seguir en este camino.

¿Cómo mantiene el hambres después de haber ganado tanto?

–Te da todavía más. Ahora mismo estoy con la txapela en la cabeza porque he estado haciendo unas fotos y no me la quiero quitar. Sueño siempre con estos momentos y la verdad que primero lo importante es vivir el momento y luego trabajar. Más que nada para seguir disfrutando con lo que nos gusta hacer y no pensar en los resultados. Si no estás a gusto y no disfrutas con lo que haces, no llegan los resultados. El proceso es más importante que el último paso y si el proceso no es bueno, los resultados no salen.

¿Qué balance hace en lo deportivo de esta temporada tan atípica?

–Para mí ha sido un año muy bueno. En el campeonato del Parejas no nos metimos en las semifinales por el dichoso play-off que se hace ahora, porque estábamos cuartos. En el Parejas me sentí muy bien e hice partidos buenos aunque en el final del campeonato estaba un poco justo de manos, estaba sufriendo y otras parejas fueron mejores. Luego vino el confinamiento y ahora han venido dos campeonatos. En los dos he llegado arriba también y eso es lo más importante. Si llegas arriba, alguna u otra vez suena la flauta. El objetivo es llegar y si lo haces llegan los resultados.

Ahora sí que será difícil quitarle la etiqueta de favorito.

–Sí, así es. Pero no le tengo que dar importancia. Tengo que hacer lo mío y bien tranquilo a disfrutar en la cancha.

La pelota no para y ahora llega el Parejas, ¿cómo lo afronta?

–Otro campeonato muy bonito y tengo muchas ganas de jugar, de hacer un buen campeonato, motivarme a tope e intentar dar todo lo que tengo en la cancha. Veré con quién me toca jugar y a ver si podemos llegar a las semifinales, ese es el primer objetivo. Luego ya veremos lo que podemos hacer.

Es la txapela que le falta.

–Así es. Sería muy bonito, cuando acabe mi carrera en la pelota, tener las tres txapelas. Pero eso es siempre complicado. Aunque tengo esperanzas en que lo pueda conseguir y ese es el objetivo.