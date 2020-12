El Parejas, sin fecha para el regreso del público

Bilbao – La pelota no entiende de parones y ayer volvió a presentar otro campeonato. Menos de 48 horas después de la final que coronó como campeón del Cuatro y Medio a Jokin Altuna, las empresas presentaron la nueva edición del Parejas. Será un nuevo capítulo que nace con el deseo de dejar atrás los meses de campeonatos exprés y dar los primeros pasos hacia la normalidad en el calendario. El torneo, que arrancará el día de Año Nuevo en Eibar, tendrá un formato similar al de temporadas anteriores. Una liguilla de los cuartos de final en el que las ocho parejas se enfrentarán entre sí a doble vuelta, un play off, las semifinales a tres partidos y la final, que se disputará el 9 de mayo en el recinto bilbaíno. Sin embargo, la plena vuelta a la normalidad todavía está lejos de producirse y salvo un vuelco de última hora, el público tardará en regresar a los frontones. No lo hará en la primera vuelta y en la segunda será la evolución de la pandemia la que decida si la pelota vuelve a contar con gente en las gradas.

Varias comunidades ya permiten que haya público en las gradas en los partidos de pelota. La Liga de Empresas ya declaró durante la disputa del Cuatro y Medio que mantenía su intención de hacer los partidos a puerta cerrada a pesar del cambio en las restricciones y esta medida no variará durante los primeros meses del Parejas. "Si la situación se estabiliza, comenzaremos a analizar la posibilidad de que haya aficionados en las gradas", apuntó Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe. Para combatir esta medida todos los partidos serán retransmitidos por ETB y como novedad se disputarán encuentros los lunes, a partir de las 22.30 horas en los que el festival comenzará directamente con el partido estelar.

En lo deportivo, se mantiene el mismo formato de la temporada pasada. Las parejas se enfrentarán en una liguilla a doble vuelta y las dos primeras clasificadas pasarán a las semifinales directamente. Mientras, los pelotaris que ocupen desde el tercer hasta el sexto puesto deberán enfrentarse en un play off para decidir los otros dos billetes. Olaizola II-Rezusta, Peña II-Albisu, Urrutikoetxea-Imaz y Artola-Aranguren, por parte de Baiko; y Altuna III-Mariezkurrena II, Elezkano II-Zabaleta, Jaka-Martija y Ezkurdia-Ladis Galarza, por parte de Aspe; son las combinaciones decididas por parte de las empresas.

Además de la ya conocida baja de Oinatz Bengoetxea, destaca también la ausencia de Iker Irribarria. La gran cantidad de posibilidades que tiene Aspe en los cuadros alegres obligaron a tomar una decisión "complicada" y dejar como suplente al aramarra. En su lugar entra Danel Elezkano, que ya sufrió en sus propias carnes las consecuencias del alto nivel de la plantilla de la empresa eibartarra en la anterior edición, siendo el campeón vigente. "Son cuatro meses de competición. Cuando estas fuera se hace duro y largo. Este año me ha tocado jugar a mí y quiero mandar ánimos a los que se han quedado fuera. Por mi parte estoy contento de estar aquí", declaró el zaratamoztarra, que formará con Zabaleta una pareja de mucho nivel: "José es uno de los mejores zagueros que hay y la verdad que voy a jugar muy a gusto. Desde que vine a Aspe tengo muy buena relación con él fuera de la cancha y será un placer jugar con él".

Otra novedad será el regreso de Mikel Urrutikoetxea a su posición natural. El todoterreno vizcaíno llegó a la última final del Parejas como zaguero, pero ya dejó claro que le hacía ilusión volver a ser delantero en este campeonato. "Estoy con ganas de volver a mi sitio, de jugar en mi posición natural y contento de que empiece el campeonato del Parejas. Mínimo durante catorce semanas tenemos partidos y ojalá nos respeten las lesiones a todos y podamos disfrutar de ello", comentó Urrutikoetxea, que llega motivado después de haberse perdido el Cuatro y Medio debido a problemas en la mano. El vizcaíno formará pareja con Ander Imaz, un pelotari que "siempre da lo suyo y con hambre de pelota". "Será un campeonato difícil. Hay muy buenas parejas, pero el objetivo de todos es estar en esa final. Es un campeonato largo, muchos meses de trabajo, y esperemos que vaya bien", añadió el delantero de Zaratamo.

Novedades

Sin Bengoetxea VI. Oinatz Bengoetxea no será titular en el presente Parejas. El leitzarra queda fuera de un campeonato en el que se había convertido en un fijo. La última vez que no comenzó de partida fue en 2004, cuando solo llevaba dos años como profesional.

Debuts como titulares. Jon Ander Peña y Asier Aranguren son las novedades de este año. Los dos pelotaris ya ejercieron como suplentes en la pasada edición y este año arrancan como titulares.

Rezusta, en Baiko. Beñat Rezusta, campeón del Parejas en 2019, formará parte de la plantilla de Baiko, en calidad de cedido, durante este campeonato. Con este acuerdo, las empresas pretenden realizar un certamen más igualado.

Regreso de Mariezkurrena Jon Mariezkurrena, que no fue renovado con Baiko, será uno de los zagueros de Aspe en este Parejas. El guardaespaldas de Berriozar volverá a jugar como profesional el viernes en el Astelena de Eibar.

"Si la situación se estabiliza, analizaremos la posibilidad de que haya público" Inaxio Errandonea Director comercial de Aspe