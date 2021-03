Voltereta y suspense

Que Jon Ander Albisu está a un nivel estratosférico no es una sorpresa. El de Ataun actúa como mascarón de proa para su compañero, Jon Ander Peña, novato en el Campeonato de Parejas. Pero el guardaespaldas no solo anuncia sus mejores galas en la cancha, con derechazos de brillo y fogonazos de calidad, de músculo, arte a velocidad de vértigo, sino que asume toda la responsabilidad que implica actuar como un veterano: asumir trabajo, galones y un constante sacrificio para mejorar a su compañero.

Albisu, cada vez más gigante, hizo ayer otra muesca más en su camino en el Parejas, dotándola además de la importancia de enfrentarse a unos rivales directos por entrar en las semifinales, Altuna III-Mariezkurrena II. El ataundarra sirvió de cable a tierra para un Peña II alejado en los primeros tantos de su alma de funambulista. Forjó una remontada que vale un punto crucial. Los de Baiko Pilota voltearon un 21-17 después de navegar todo el partido con el marcador en contra. De hecho, el 21-22 fue el único momento que comandaron el luminoso. Suficiente.

El resultado, no obstante, no sirve para aclarar demasiado el futuro de la clasificación. Peña II y Albisu necesitaban ganar por dos tantos o más para asegurar la segunda plaza a falta de un partido para el final de los cuartos de final, pero se tendrán que conformar con afrontar la última jornada con un punto de ventaja sobre los de Aspe, a los que les queda una sola opción para superarles: ganar su próximo choque por una diferencia de once tantos o más ante Artola-Aranguren –la diferencia en el tanteo general– el lunes 5 de abril en Amezketa y que Peña II-Albisu pierdan el sábado ante Jaka-Martija en Iruñea. A los de Baiko, en cambio, les vale cualquier otra variable y dependen de sí mismos. Tienen un pie en la siguiente fase.

El incendio final, un fallo de Altuna con la volea defensiva al responder un pelotazo de Albisu, el único error del amezketarra en todo el choque, puso la voltereta que había embocado el zaguero con su soberbia derecha, que pareció desgastar a Mariezkurrena II a mitad de partido. Al comienzo, debido a la tensión, Peña II sufrió los rigores de la importancia del compromiso; mas luego resucitó con tiempo suficiente para tomar la responsabilidad del remate cuando corrían peligro de que un error les condenara. Ahí creció el tolosarra, impulsado y sujetado por un Albisu magno y solidario.

En la otra orilla, Altuna III y Mariezkurrena se quedaron con la miel en los labios como en Getaria, cuando Urrutikoetxea e Imaz les remontaron un 13-22. Ayer sufrieron una voltereta menor pero dolorosísima en un encuentro debatido con ritmo –sobre todo, al descorche, que fue espectacular– y en el que supieron gestionar diferencias (9-6, 12-9, 14-10, 18-14 y 21-17). Pero naufragaron. Voltereta. Todo queda abierto hasta la última jornada.



Altuna-Mariezkurrena II21

Peña II-Albisu22

Duración 59:30 minutos de juego.

Saques 1 de Peña II (tanto 2).

Faltas de saque 2 de Peña II.

Pelotazos a buena 481.

Tantos en juego 7 de Altuna III, 3 de Mariezkurrena II, 8 de Peña II y 6 de Albisu.

Errores 1 de Altuna III, 6 de Mariezkurrena II, 4 de Peña II y 5 de Albisu.

Marcador 1-0, 2-0, 2-2, 4-2, 4-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 9-6, 9-8, 10-8, 10-9, 12-9, 12-10, 14-10, 14-11, 15-11, 15-13, 17-13, 18-14, 18-16, 19-16, 19-17, 21-17, 21-21 y 21-22.

Incidencias Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Astelena de Eibar. Sin público por las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19.