Sin brillo, pero con oficio

Ezkurdia-Galarza21

Altuna-Mariezkurrena22

Duración: 75:23 minutos de juego..

Saques: 1 de Ezkurdia (tanto 7) y 2 de Altuna III (tantos 13 y 21).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 580 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 10 de Ezkurdia, 1 de Ladis Galarza, 5 de Altuna III y 2 de Mariezkurrena II..

Errores: 5 de Ezkurdia, 9 de Ladis Galarza, 2 de Altuna III y 6 de Mariezkurrena II.

Marcador: 0-1, 1-2, 2-3, 3-3,3-4, 4-4, 8-5, 9-7, 9-8, 10-8, 10-9, 11-9, 11-10, 12-10, 13-11, 14-13, 15-14, 16-15, 17-16, 17-17, 18-17, 18-18, 19-18, 20-19, 21-21 y 21-22.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Adarraga de Logroño. Encuentro a puerta cerrada. En el primer partido, Peio Etxeberria-Martija ganaron a Jaka-Tolosa (21-22).

Pamplona – "He estado por debajo de mi nivel", afirmó rotundo Jokin Altuna nada más terminar el partido. Alegría por el resultado y malestar por el juego desplegado. El amezketarra y Jon Mariezkurrena no jugaron un buen partido, estuvieron sin chispa, pero a pesar de ello consiguieron ganar a Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza. Fue un triunfo sin brillo, de mucho oficio y trabajo constante para compensar la falta de colmillo. Perder en el encuentro de ayer dejaba a la pareja derrotada con pie y medio fuera del Parejas y esa tensión se notó durante el envite. Los errores mandaron sobre los aciertos y los riesgos fueron tomados con cuentagotas, solo el delantero de Arbizu se salió ligeramente del guion y fue claramente el mejor del encuentro. Pero su buena actuación no sirvió para firmar la victoria y en un final de infarto, los azules se llevaron la victoria por 21-22 y tienen en su mano lograr la clasificación para pelear por las txapelas.

Los errores de los colorados permitieron mantenerse en el encuentro a Altuna y Mariezkurrena. El amezketarra no mostró su habitual facilidad para acabar los tantos y se encontró una y otra vez con la buena defensa de Ezkurdia, omnipresente una vez más en toda la cancha. Por su parte, el guardaespaldas de Berriozar alternó grandes golpes, con varios errores en pelotas francas que le impidieron dominar los cuadros largos. Sin embargo, en ese cúmulo de errores destacó Ladis Galarza. No fue su día. El zaguero de Baraibar falló demasiados golpes y cada vez que los colorados estuvieron a punto de romper el marcador, sus yerros dieron oxígeno a los azules.

La iniciativa del partido fue siempre de Ezkurdia y Ladis Galarza, pocas veces fueron por detrás en el marcador y tuvieron varias oportunidades de romper el partido. El arbizuarra se echó toda la responsabilidad sobre sus hombros y fue el pelotari que más pelotazos dio. En su línea habitual. Atacó con acierto, pese a cometer algunos errores al arriesgar en varios golpeos, y en defensa anuló completamente a Altuna y ayudó con las pelotas más complicadas. Pero esta vez no estuvo acompañado por el mejor Ladis Galarza y sus nueve errores hicieron que Altuna y Mariezkurrena tuvieran opciones de jugarse el partido al cara o cruz del 21 iguales.

Fue en ese momento cuando apareció la magia del amezketarra. Oculto hasta el final, el talento de Altuna floreció cuando más necesario era. Con la espada de la eliminación pendiente sobre los cuatro pelotaris, el delantero guipuzcoano no se escondió. Esos ángulos que le habían sido esquivos durante toda la tarde, por fin fueron desentrañados y conectó un remate de campanillas, Ezkurdia logró salvar el tanto, pero en el siguiente pelotazo Altuna volvió a acertar con un golpe lleno de habilidad. 21-22. Esperanza para los azules y mazazo para los colorados en un encuentro lleno de tensión y errores, solucionado con un breve momento de magia.

partido en bilbao Esta derrota obliga a Ezkurdia y Ladis Galarza a estar pendiente de lo que ocurra hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao a partir de las 18.15 horas. Danel Elezkano y José Javier Zabaleta se enfrentan a Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu y una victoria de los colorados dejaría a Ezkurdia y Ladis Galarza eliminados.