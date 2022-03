Otxandorena-Otano ganan el 8º Torneo de Remonte Casco Viejo de Pamplona

Otxandorena-Otano se proclamaron vencedores del 8º Torneo Casco Viejo de Pamplona este viernes en un frontón Labrit que presentó un bonito ambiente. La joven pareja se impuso a los veteranos Uterga-Garcés 35-30 tras un final muy igualado.

Los colorados, que fueron por debajo casi todo el encuentro, perdieron tras empatar a 30-30. Otxandorena hizo un gran partido y sumó mucho con Otano, que exhibió pegada.

La recaudación obtenida con las entradas del festival irá destinada a ADANO (Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra) y al clúster SOS Ucrania, asociación que está proporcionando ayuda humanitaria por el conflicto bélico desde Navarra

En la final del VIII Torneo Casco Viejo de Pamplona las cosas comenzaron igualadas en un anticipo de lo que iba a ser el desenlace del partido. Tanto Uterga-Garcés como Otxandorena-Otano tenían clara la estrategia, aunque comenzaron algo acelerados y se vieron más fallos.





En la zaga, Otano empezó a poner su ritmo y Otxandorena acompañó a las mil maravillas. Sumaron mucho como pareja en los momentos decisivos. El plan de los azules pasaba por evitar a Uterga en los cuadros alegres.

A los colorados les tocó remar en contra casi todo el partido. Otxandorena-Otano iban a más, se les veía compenetrados, como en el 7-11 cuando el delantero de Doneztebe logró un gran dos paredes.

Remontistas, autoridades y miembros de la asociación Alas de Ucrania, este viernes tras la final. Foto: Joseba Zabalza.

Una nueva racha ponía a los azules 9-15. Uterga-Garcés no terminaban de hacerles daño. El delantero no disfrutó de tanta pelota por el buen hacer de Otxandorena.

Poco a poco, los colorados fueron creyendo en la remontada y empataron a 22-22. Garcés se mostró seguro, llevando mucha pelota ante la potencia de Otano. Era el momento de Uterga-Garcés y se fueron hasta el 25-22.





Sin embargo, Otxandorena-Otano no se rindieron pese a ver cómo les habían dado la vuelta en el marcador. Siguieron insistiendo y tuvieron su recompensa en el 27-27. Otxandorena culminó un tanto largo que dio un subidón de ánimo a los azules, que además estaban muy arropados en las gradas del Labrit.

El encuentro no pudo llegar con más igualdad a la recta final con el 30-30. Fue en este momento cuando la fuerza de los jóvenes Otxandorena-Otano se hizo notar. Además, Uterga y Garcés fallaron y de dejaron a los azules a las puertas de l triunfo. Con el 34-30, Otano sacó arrimando a la pared y Uterga rozó la pelota. Los jóvenes ya tenían la txapela.





EL PARTIDO



Uterga-Garcés 30

Otxandorena-Otano 35

Duración 50 minutos.

Saques 1 de Garcés y 4 de Otano.

Tantos en juego 11 de Uterga, 2 de Garcés, 8 de Otxandorena, 11 de Otano.

Errores 7 de Uterga, 6 de Garcés, 6 de Otxandorena, 8 de Otano.

Marcador 1-0, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-7, 5-7, 5-10, 7-10, 7-11, 8-11, 8-12, 9-12, 9-15, 12-15, 12-17, 13-17, 13-18, 14-18, 14-19, 15-19, 17-19, 17-20, 19-20, 19-21, 20-21, 20-22, 22-22, 25-22, 25-24, 27-24, 27-29, 29-29, 30-29, 30-30, 35-30.

Incidencias Partido correspondiente a la final del VIII Torneo de Remonte Casco Viejo de Pamplona disputado en el frontón Labrit ante unas 200 personas. En el primer duelo del festival, Zeberio II-Ion ganaron 35-14 a Jabalera-Saldias. Lo recaudado irá destinado a ADANO y al clúster SOS Ucrania.