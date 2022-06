Bizkarreta-Gerendian homenajea a su txapeldun Unai Laso

Ametsak egi bihurtzen (los sueños se hacen realidad)... Egurre Laso! Es el lema de la pancarta que presidía la sociedad de Bizkarreta-Gerendian que homenajeó a Unai Laso, reciente campeón del Manomanista el pasado 29 de mayo. Ni la repentina tormenta impidió que unas 200 personas se congregaran este sábado en el pueblo del pelotari para darle su cariño a su txapeldun.

El acto estaba programado a las 19.00, hora a la que se lanzaron un par de petardos y sonaron los primeros txistus. No apareció el campeón del Manomanista, sino que todos los asistentes acudieron a buscarle a casa de su abuela Corpus. Con el puño arriba, Laso salió al balcón con su txapela, que no se quitó en la hora que duró el homenaje, con los primeros aplausos.

A continuación, el pelotari lideró una vuelta por el pueblo hasta llegar a la plaza del frontón descubierto donde aguardaba una mesa con altavoces. Jóvenes de la escuela de pelota de Auñamendi y las dantzaris, entre las que se encontraba su madre Mari Jose, le hicieron un paseo a su entrada. Tras el aurresku, las danztaris rodearon al protagonista mientras la gente le animaba para que se arrancara a bailar. No lo consiguieron.

Le siguieron unos bertsos a cargo de Fernando Ziganda, Antxon Ciriza y Txentxo Hernandez, con los truenos y relámpagos de fondo. Nada más terminar los bertsos cayeron las primeras gotas y hubo una estampida hacia el frontón Muskilda, el cubierto. Gracias a la colaboración de todos los presentes, apenas tardaron diez minutos en reanudar los actos con un solo de trompeta, a cargo de un joven del pueblo, interpretando Xalbadorren Heriotzean, que cantó todo el frontón al unísono. Incluido Unai Laso.

El presidente del concejo de Bizkarreta-Gerendiain, Pepón Argain, le regaló un par de gerrikos, un ramo de flores y le dedicó unas palabras: "Olvidar el rencor, pasar página y mirar hacia adelante es toda una lección de vida. En el pueblo entero tenemos un orgullo que no nos cabe en el pecho". Y se arrancó con el Unai Laso alé.

Al principio, en primera fila al aire libre y luego en las gradas del frontón Muskilda, su abuela materna Corpus siguió emocionada el acto. No solo por el homenaje a Unai, sino porque este sábado cumplió 86 años y él mismo le obsequió con un ramo de flores mientras se cantaba el Zorionak zuri. Además, junto a ella estaba Felicidad, la abuela paterna, que celebra este domingo su 88 aniversario. Su nieto no les ha podido dar mejor regalo.

Y llegó el turno del protagonista: "He estado otras dos veces aquí aun habiendo perdido –el Cuatro y Medio y el Parejas– y eso lo valoro muchísimo. Gracias a todos por venir y apoyarme. Para mí es un orgullo colocar a Bizkarreta en el mapa. En cada tanto estoy pensando en los que me animáis y queréis. Esta txapela es de todos, no solo mía".

Iosu Mendive, jugador de Osasuna Magna, se llevó una sorpresa de su primo Unai Laso en forma de cuadro. Además, el pelotari recibió una cesta con perretxikos y queso, y un amigo de la cuadrilla hizo le dedicó unas palabras entre risas.

Laso no paró de abrazar y sacarse fotos en toda la tarde, igual de cercano como acostumbra. El homenaje al txapeldun culminó con una cena popular, en el mismo frontón Muskilda, con 130 personas.