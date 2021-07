Adriana Cerezo: "Sentí un apoyo increíble, más que si hubiese estado el pabellón lleno"

La taekwondista española Adriana Cerezo, que el sábado se colgó la medalla de plata en -49 kilos, ha asegurado que ha sentido "un soporte increíble" de los españoles y de los aficionados al deporte a pesar de no contar con público en el pabellón, y ha reconocido que todavía estará "unos días visualizando esa final".

"En la situación en la que estamos, parece que al no haber gente en el pabellón no íbamos a tener apoyo. Era coger el móvil un segundo y saber la de gente que estaba apoyando, que estaba mandando mensajes y animando. Sentí un soporte detrás increíble, muchísimo más que incluso si hubiese habido gente en el pabellón", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, la madrileña se mostró sorprendida por la cantidad de mensajes que ha recibido. "Cuando he visto la de gente que me ha felicitado, muchos de ellos referentes del deporte, no me lo podía creer", dijo. "No sé cómo hacerlo, quiero contestar a todo el mundo. Sentí muchísimo ese apoyo y me gustaría que todo el mundo pueda recibir su mensaje de agradecimiento. Pero no sé cómo lo voy a hacer, porque empiezo a deslizar hacia abajo en el móvil sin leer y no termino", apuntó.

Sobre los últimos segundos del combate ante la tailandesa Panipak Wongpattanakit (11-10), en los que se le escapó el oro, reconoció que los sigue visualizando "unas cuatro veces por minuto". "Estoy un poquito más tranquila. Cuando me he levantado lo primero que se me vino a la cabeza fue la final; hay que valorarlo, no quiero perder el momento de disfrutarlo aquí porque no va a volver. Todavía me voy a pasar unos días visualizando esa final", expresó.





La española Adriana Cerezo (plata), la tailandesa Panipak Wongpattanakit (oro) y la israelí Abishag Semberg (bronce) en el podio de la categoría de -49kg femenina de Taekwondo durante los Juegos Olímpicos 2020. Foto: EfeLa de Alcalá de Henares, confesó que ha, tras llegar del control antidoping "a las dos de la mañana". "Me senté a contestar mensajes y me acosté a las tres y pico. Encima, Javi peleaba hoy y no quería hacer ruido, me tenía que duchar y me fui al gimnasio a las cuatro de la mañana a dar una vuelta porque no era capaz de dormir", subrayó.

"Tenía claro que lo que quería hacer era disfrutarlo muchísimo, que si me tenía que ir en primera ronda lo iba a hacer, pero viviendo la experiencia. Es lo que me ha hecho ir pasándolas. Haberlo disfrutado es lo que más me llevo de las Olimpiadas", concluyó.

Junto a ella ha estado también el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que recalcó que la final es "la continuación de todo lo que ha hecho Adriana". "Es la medallista más joven de la historia del taekwondo y desde el primer combate ha asombrado al mundo. Es un auténtico tsunami compitiendo, una deportista excepcional y ha nacido una estrella para el deporte español y mundial. Esos dos puntos que se escaparon en el último segundo serán una anécdota en su vida", indicó.

"La victoria ante la dos veces campeona olímpica y tres veces campeona del mundo es espectacular, en el segundo asalto la manda a casa. Todos los combates fueron un espectáculo. Adriana ha superado todas las expectativas y tenemos una campeona de presente y futuro, una de las grandes estrellas del deporte mundial en los próximos años", analizó.

Además, aseguró que "no" tiene "límite compitiendo". "Da igual quién esté delante de ti, porque en tu cabeza no aceptas perder. Ayer, en esa final maravillosa que se escapa en el último segundo, sales cabreada porque se te ha escapado el combate. Tienes un futuro sensacional, eres una chica muy inteligente, y traslada su personalidad al tatami. Es una guerrera y una samurai", manifestó.

"Yo creo que en primera ronda no vas a caer en los próximos 20 años. Has nacido como campeona. Llevas algo innato que solo tú tienes. En la sala en la que estaba con todos los dirigentes del taekwondo todo el mundo hablaba de ti. Disfruta del momento, que ha demostrado que eres una estrella que ha nacido y que todo el mundo aplaude. Tienes todos el apoyo de la federación, del COE y el mío personal", señaló.

Por último, el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, aseguró que "hay Adriana para mucho rato". "Es muy joven y ha enamorado a España y a los aficionados. Destacaría cómo ha ganado; las rivales contra las que ha competido eran las mejores de su categoría", destacó el máximo mandatario de la federación junto a la directora técnica, Elena Benítez.