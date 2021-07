Schoenmaker bate el récord del mundo y logra el oro en 200 braza

La sudafricana Tatjana Schoenmaker cumplió con los pronósticos y se proclamó campeona olímpica con nuevo récord del mundo incluido, tras imponerse este viernes en la final de los 200 braza de los Juegos de Tokio con un tiempo de 2:18.95 minutos.





The face after you realise you've broken the WORLD RECORD!



Tatjana Schoenmaker is your new world record holder in the women's 200m breaststroke. #RSA@fina1908 @TeamSA2020 #Swimming #Tokyo2020 pic.twitter.com/8gQUd8wEpo