Mikel Nieve, ciclista navarro del Bike Exchange: "Voy a la Vuelta con la intención de disfrutar al máximo y de dar lo mejor que tengo como ciclista"

Mikel Nieve afronta a partir de mañana, a sus 37 años, su novena Vuelta a España con la ilusión de un niño. El ciclista de Leitza buscará, tras una actuación no tan buena en el Giro, ganar una etapa como ya lo hizo en 2010 en Cotobello e intentar ayudar a su equipo para exprimir sus posibilidades en la general.

Un conjunto (BikeExchange) comandado por los australianos Michael Matthews y Lucas Hamilton que no ha cosechado los resultados que esperaba durante la campaña y que quiere revertir la situación en esta edición de la Vuelta a España. Con Mikel Nieve ya son un total de cuatro navarros los que participarán en la Vuelta a España, mayor representación desde el 2013. De esta forma, Óscar Rodriguez, Júlen Amézqueta e Imanol Erviti, además del ciclista de Leitza, lucharán por por elevar sus posibilidades al máximo en sus respectivos equipos.

¿Qué tal se encuentra física y mentalmente para la Vuelta?

–Estoy bien, con muchas ganas. Tras el Giro he tenido la oportunidad y el tiempo necesario para entrenarme como es debido, además de poder tomarme un descanso previo a la preparación. Me encuentro muy motivado para la segunda parte de la temporada y, en este caso, para la Vuelta, que al fin y al cabo es una grande y eso da pie a que las ganas se incrementen.

¿Tiene algún objetivo individual en mente?

–Lo cierto es que no tengo ningún objetivo. Lo que quiero hacer es ir ahí e intentar disfrutar al máximo y dar todo lo que tengo dentro. A partir de ahí, veremos hasta dónde puedo llegar.

¿Y con su equipo?

–La idea como equipo es luchar por ganar algunas etapas. En cuanto a la general, veremos a qué nivel conseguimos estar. Será difícil, pero si vamos ganando etapas podremos dar guerra. Además, tener a un ciclista como Matthews en el equipo siempre te hace creer que puedes lograr cosas bonitas.

¿A quién ve como favorito?

–Apostaría por Rogli?, que ya ganó las dos ediciones anteriores. No obstante, también hay gente como Landa y muchos más, que estarán ahí peleando para llevar sus posibilidades hasta el final.

¿Ve a Matthews como para competir con los grandes en los sprints?

–Seguro que sí. Es un gran ciclista que se puede llevar alguna etapa y estoy seguro de que así lo hará en la Vuelta.

¿Tiene alguna etapa marcada en el calendario?

–Lo cierto es que no. Me concentro en ir etapa a etapa, dejando de lado cualquier distracción. No tengo especial ilusión por ninguna.

¿Podría ser esta una de sus últimas grandes vueltas?

–Pues me imagino que sí. Ya voy cumpliendo unos años y el final de mi carrera comienza a acercarse. De momento solo miro hacia delante y no pienso en eso ni un solo instante. Estoy disfrutando y así seguiré.

Novena Vuelta a España... ¿Le gustaría redondear la cifra el año que viene hasta la décima?​

–La verdad es que no lo sé. No me planteo gran cosa acerca del futuro. Lo que quiero es disfrutar de esta Vuelta e intentar dar lo máximo. A partir de ahí, tengo que terminar a gusto la temporada y será en ese momento cuando decida qué haré el año que viene.

¿Es más importante aún hacer un buen papel según uno se va haciendo mayor?

–Creo que eso es indiferente. Cuando afrontas una gran vuelta lo que quieres es hacer el mejor papel posible y disfrutar, sin importar la edad ni el contexto que te rodea. Después de todo, es un acontecimiento importante y mantengo la ilusión y la motivación intactas.

Y más tras un Giro que no salió como se esperaba...

–Creo que es un asunto más de que yo, particularmente, quiero hacerlo bien. Tampoco le doy más o menos importancia por venir de un Giro flojo. Vengo a competir como si no hubiese un mañana. Luego las cosas se podrán torcer, pero lo que importa en estos casos es la actitud.

Segunda gran vuelta de la temporada. ¿Era el objetivo que se marcaba al principio de la campaña?

–La idea con el equipo era correr el Giro y a partir de entonces decidir qué hacer. Como acabé algo tocado tras el Giro, después de algunas caídas, pensamos que lo mejor era ir a la Vuelta. En ese sentido estoy contento, ya que correr estas carreras son las que a mí me gustan.

Esta vez sois cuatro navarros en la Vuelta, mayor participación desde el 2013. ¿Qué le desea a Imanol Erviti, Óscar Rodríguez y Julen Amézqueta?

–Les deseo toda la suerte del mundo. Lo más importante es que no sufran ninguna caída y que ojalá disfruten de la Vuelta.