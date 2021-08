Philipsen es más rápido que el viento

La navaja con más filo de Albacete es el viento, al que todos temen en el pelotón. Asusta la leyenda del viento manchego, que cuenta historias de grandes derrotas entre los abanicos, de ciclistas que se perdieron en las ráfagas que ululan, fantasmales, en la planicie. Hace un cuarto de siglo, a Rominger y Escartín se los llevó el viento cuando la ONCE decidió cortar por lo sano aprovechando el soplido del viento. Se quedaron aislados. A merced de las ráfagas. El corte fue profundísimo. Más de siete minutos. De aquel episodio quedó el recuerdo del triunfo de Laurent Jalabert en Albacete y la Vuelta que conquistó Alex Zülle que se agarró a la cola del viento para subirse al cielo de la carrera. Camino de Albacete, una ciudad construida por la velocidad de los esprintnes, no existe refugio en el que guarecerse. Ay, el viento, doloroso, vengativo y cruel, que blande su amenaza despiadada. En un día de esos que provocan desasosiego e inquietud, en el que conviene respirar hondo, el pánico al viento provocó una caída en las entrañas del pelotón en una amplia recta a las afueras de Albacete.



El líder Rein Taaramäe probó el asfalto duro y negro. Perdió el liderato. Persiguió sombras. Bardet, desconchado, y Mikel Nieve, herido, tampoco hilaron con el pelotón. La montonera, con medio pelotón atrapado entre cuerpos y carbono, dislocó el final, pero no lo quebró. Los grandes favoritos salvaron el pellejo. Una victoria íntima para Landa, Roglic y Bernal. El de Murgia rozó el asfalto. Un pequeño golpe en la mano. Nada importante. Sigue intacta su Vuelta. También la de Mas y Miguel Ángel López, que soldaron a tiempo el corte en la caída masiva. Los que se mantuvieron en pie esperaron a la gran mayoría de los caídos para descubrir que el ingenio no solo transpira en los garajes de los visionarios. El centro comercial de Albacete se llama Albacenter. En el callejero de la ciudad se desató el caballaje del esprint. En el pleito de la velocidad repitió Jasper Philipsen. El belga que se bautizó en el Gamonal, continuó su idilio en el Albacete con una esprint que dominó de punta a punta. Ni Jakobsen ni Dainese pudieron sombrear a Philipsen. Lejos de la alegría del belga, apareció el gesto de derrota de Taaramäe, que se quedó sin liderato, arrastrado el maillot rojo por el asfalto. Kenny Elissonde se quedó con la preciada prenda.





FIN DE LA AVENTURA

(Euskaltel-Euskadi),(Caja Rural) y(Burgos-BH) se adentraron en otra aventura quimérica. A los equipos con menos brillantina y lentejuelas les atraen las quimeras. Azparren, donostiarra, debutante, hijo y nieto del ciclismo, se embarcó sin pensárselo. Es un muelle. El Euskaltel-Euskadi, pasión naranja, se lanzó otra vez a las carreteras que tiran líneas al horizonte para dejar su impronta. La marca de agua de la formación vasca es la perseverancia. Con Azparren compartió metraje Oier Lazkano, un gran rodador. El gasteiztarra es joven y como el donostiarra debuta en la carrera, aunque Lazkano sabe lo que es ganar como profesional. Conquistó una etapa de la Vuelta a Portugal del pasado año. Fue un yo contra el mundo. Un Quijote. Venció Lazkano, que antes de la salida de Tarancón, anunció sus intenciones. "Lo que es seguro es que al final algún día entraré en la fuga y estaremos dando guerra".La guerra de los vencidos son escaramuzas y tiros desperdigados al aire para los generales, cuya preocupación estaba en los flancos, en los giros del viento que todo lo enredan. La guardia alta para cubrir el costado. Azparren, Lazkano y Sánchezen perfecta comunión. Al menos se hacían compañía en lugares inhabitados, donde la vida transcurre por la carretera. La gris costura de la nada. Una bandera belga erguida sobre una autocaravana, bailaba al viento.Los aerogeneradores, los gigantes del viento, los brazos que mueven el cielo, giraban su letanía., que es líder aunque no vista de rojo, ordenó a sus costaleros agruparse en cabeza por si alguien conectaba el ventilador. La muchachada deobró de la misma manera, mientras los equipos de los velocistas mordisqueaban la ventaja de los fugados, que dejaron de ser tres. Pelayo Sánchez izó la bandera blanca, derrengado por la tenacidad de Azparren y Lazkano, encolados ambos en su fantasía a través de la España vacía, un páramo infinito solo alterado por algún polígono a modo de arco del triunfo para pueblos deslizados por el olvido. La memoria de los ciclistas remitía al viento. Por eso el Ineos deaceleró. El sistema nervioso de los favoritos empezó a latir con fuerza en un enjambre en continuo movimiento.Lazkano, los brazos colgados como garfios en el manillar, y Azparren, pedaleando entusiasmo, no estaban dispuestos a dimitir. El forzudo Lazkano dinamitó la resistencia de Azparren. El gasteiztarra, extraordinario, era un hombre solo ante el peligro dispuesto a mantener el pulso hasta los estertores. Por detrás, arreciaron los nervios a cada soplido del viento. Tensión entre los favoritos, remolcados a cabeza en un carrusel de agitación que acabó con Lazkano, formidable., que se fue al suelo. La caída desnudó del liderato a Taaramäe, uno de los perjudicados, junto a Bardet y Nieve. Descolgados del drama los grandes favoritos, dichosos por sobrevivir al caos, el pelotón se topó con otro esprint en Albacete. Philipsen es más rápido que el viento.