Marc Márquez no correrá en Argentina pese a la mejoría de sus problemas de visión

El piloto catalán de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no participará este fin de semana en el Gran Premio de Argentina del Mundial de motociclismo, a pesar de que muestra una evolución "muy favorable" de su episodio de diplopía -visión doble-, que sufre tras su caída en el 'warm up' del Gran Premio de Indonesia.



El octocampeón del mundo visitó el lunes a su oftalmólogo, el doctor Bernat Sánchez Dalmau, en el Hospital Clínic de Barcelona para someterse a su segunda revisión médica, después de una primera la semana pasada tras llegar a Barcelona desde el trazado indonesio.





