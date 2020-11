420.000 euros para cubrir el patio del Toki Ona

bera – En el acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu se prevé 420.000 euros para cubrir el patio del Instituto Toki Ona. El alcalde, Aitor Elexpuru, ha explicado que "en la actualidad el Instituto Toki Ona cuenta con 521 alumnos y en 53 años no se ha construido un cubierto en el que pueda estar el alumnado". Así, ha denunciado que en los días lluviosos los escolares no tienen la posibilidad de salir al patio y, en la mayoría de los casos, "tienen que quedarse en las aulas porque no tienen otra instalación". "La pandemia que vivimos ahora ha agravado la gravedad de esta situación", añade.

Además del alumnado del instituto, este cobertizo será de uso común para toda la ciudadanía, "para el ocio, práctica deportiva, mercados o cualquier otro evento en el pueblo".