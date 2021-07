El ayuntamiento de Lesaka llama a la reflexión

lesaka – Han pasado dos semanas desde el día de San Fermín. "Dos duras y agitadas semanas que no olvidaremos fácilmente. 322 personas contagiadas, la tasa de incidencia es de 11.601 por 100.000 habitantes, la tercera más alta de Navarra", señala el ayuntamiento, que recuerda que "ha habido personas hospitalizadas relacionadas con el brote de Lesaka y todavía están apareciendo nuevos casos de contagio"

El Ayuntamiento decidió por unanimidad suspender las fiestas en un pleno porque la situación no permitía celebrarlas en condiciones normales y quiere manifestar claramente que "este Ayuntamiento no ha organizado ningún acto o iniciativa durante esos días. Y no hemos apoyado las iniciativas que se han realizado, ni directa ni indirectamente".

El ayuntamiento llama a la reflexión, "de cara a las próximas semanas, debemos actuar con responsabilidad para que esto no se vuelva a repetir. Está en nuestras manos". Cree que "es importante seguir los consejos que provienen de Sanidad". Finaliza la nota mostrando su apoyo a las personas que "han sufrido con dureza las consecuencias de la situación" y agradece especialmente la labor de trabajadores sanitarios y voluntarios que han trabajado en primera linea".