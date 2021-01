Concluye el Concurso literario en euskera para autoría novel

Ganadores del Concurso literario en euskera para autoría novel.

Saioa Alkaiza, Julio Soto, Irati Majuelo, Iñigo Satrustegi, Sarai Robles, Juan José Pellejero e Izaskun Igoa han sido las personas ganadoras del Concurso literario en euskera para autoría novel 2020 en las modalidades de narración y poesía. El alcalde y miembros de la Corporación municipal han participado este mediodía en la entrega de los premios del certamen que ha alcanzado su XXX edición.

El certamen reparte tres galardones por modalidad de 2.500, 1.000 y 500 euros. Además, concede menciones dotadas con 250 euros. En el caso de que el Ayuntamiento realice la publicación de los premios, estos trabajos se incluirán junto con el resto de obras premiadas. Los primeros premios han recaído en Saioa Alkaiza y Julio Soto; los segundos en Irati Majuelo y nuevamente Saioa Alkaiza; con los terceros han recibido reconocimientos Irati Robles e Iñigo Satrustegi y las menciones especiales han sido para Juan José Pellejero e Izaskun Igoa. El jurado ha estado compuesto por Castillo Suárez, Aingeru Epaltza y Amaia Aplauza.

En 2020 el concurso contó solamente con las modalidades de poesía y narración. Se recibieron 12 trabajos para la primera y 11 para la segunda. La modalidad de bertso-paperak pasó a conformar el I Concurso de versos escritos de Pamplona, organizado por el Consistorio pamplonés junto a la Asociación de Bertsolaris de Navarra/Nafarroako Bertsozale Elkartea. Ekhi Rojo, Beñat Astiz y Saioa Alkaiza se alzaron con los primeros premios y el listado de personas galardonadas se completó con Ibai Letona, Bittori Elizalde, Erika Lagoma y Eneko Fernández.

En el acto de entrega de los premios, el alcalde de Pamplona ha señalado que "en el Ayuntamiento de Pamplona seguiremos apostando por este certamen literario en euskera porque es una manera de incentivar la creatividad literaria y, al mismo tiempo, de apoyar y mantener viva la producción artística en euskera".

Premios de narración



Saioa Alkaiza Guallar ha recibido el primer premio por 'Ez dago hondoratzerik', una narración a través de las voces de dos mujeres de generaciones diferentes en la que se aborda el paso del tiempo y de la aceptación de lo que conlleva a través de juegos de palabras originales y frases muy sugerentes, según el jurado.

'Erroma' de Irati Majuelo Itoiz ha sido reconocida como mejor segunda obra por 'las descripciones chispeantes, las conversaciones vivas y a la vez enigmáticas y un nudo que no se suelta hasta leer la última línea' del viaje de una chica desde la estación de autobuses de Bilbao hasta el aeropuerto de Loiu.

La cuenta atrás de los cinco días previos a un ingreso en la cárcel es el argumento de la obra del tercer premio, 'Bost egunotan', de Sarai Robles Vitas. 'Es una reflexión sincera escrita en una situación límite'. Para el jurado, 'la estructura de la narración es extraordinariamente original'.

Juan José Pellejero Goñi se ha hecho merecedor de una mención especial por la historia de una persona que cuenta su azarosa vida a quienes conviven con ella en la Casa Misericordia, 'Gizaseme diskretua'.

Premios en la modalidad de poesía



'Una colección de poemas de lenguaje sobrio, pero a la vez de gran profundidad. Intenta dar respuesta a preguntas existenciales, pero añade nuevas preguntas. Son poemas muy sugerentes con bellos saltos entre el presente, el pasado y el futuro'. Así describe el jurado 'Giza geografia', el trabajo de Julio Soto Ezkurdia que ha sido merecedor del primer premio en la modalidad de poesía.

Saioa Alkaiza Guallar ha repetido premio en el certamen al quedar en segundo lugar con la poesía 'Helduaroaren bezperan' en la que 'pone de manifiesto nuestras contradicciones, cada vez más evidentes con el paso del tiempo. La autora utiliza un lenguaje directo, punzante y penetrante que, en ocasiones, genera incomodidad en el lector'.

Iñigo Satrustegi Andrés ha quedado en tercer lugar con 'Irakurketa kimikoa', una serie de poemas 'con gran unidad, sobre elementos químicos y, por tanto, de gran originalidad, en la que el autor ha combinado muy bien tanto lo expresado como la expresión. Es una enumeración irónica, a veces sin piedad, de las debilidades individuales'.

Por último, el jurado ha otorgado una mención especial a Izaskun Igoa Jaimerena por 'Lurra zango zolaren gainean', una obra 'de gran lírica que trata de delimitar los límites entre el vacío y la presencia'.

Concurso para quienes no han publicado individualmente más de un libro literario



Los trabajos eran de tema libre y tenían que ser originales e inéditos. Podían tomar parte en el concurso personas originarias de Navarra o residentes en la Comunidad foral. Solamente estaba permitido enviar un trabajo por personas en cada modalidad. En el caso de poesía, los trabajos debían tener una extensión mínima de 200 versos y en narración de 15 páginas.

No podían presentar obras aquellas personas que hubiesen publicado a nivel individual más de un libro de carácter literario. No se incluían en esta limitación las participaciones o colaboraciones literarias realizadas en revistas, medios periodísticos o publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco las traducciones de obras literarias. Las personas que habían obtenido el primer premio en la misma modalidad en dos ediciones anteriores de este mismo concurso no podían presentarse a esa modalidad.