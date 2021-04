Las trabajadoras del SAD del Ayuntamiento de Pamplona protestan por la creación de una empresa pública para su gestión

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del Ayuntamiento de Pamplona se han manifestado este jueves en contra de la decisión del pleno municipal de crear una empresa pública para gestionar este servicio. La plantilla celebra este jueves el primero de los cuatro días de huelga convocados contra esta decisión. Las próximas jornadas de paro serán los días 5, 11 y 17 de mayo.

La manifestación ha partido a las 10 horas desde la sede del Equipo Municipal de Atención a Domicilio (EMAD) y ha finalizado a mediodía frente al Ayuntamiento de Pamplona. Las trabajadoras han desplegado una pancarta con el mensaje 'Sí a la gestión directa. No a la empresa pública' y han coreado consignas como 'El cuidado no es un negocio', 'La dependencia se cuida, no se negocia' o 'Más feminismo, menos postureo'.

Ana Montávez, trabajadora del SAD desde el año 2010, ha leído un comunicado con el que se ha criticado la creación de una empresa pública "con el apoyo imprescindible del grupo municipal del PSN" para la gestión de este servicio. "Navarra Suma y PSN dice que la gestión directa es muy cara", ha afirmado Montávez, que ha señalado que pretende "abaratar" los costes "recortando los derechos y las condiciones laborales de las trabajadoras, lo que repercute en la calidad del servicio".

"Si nos traspasan a una empresa pública se nos aplicaría temporalmente el convenio del Ayuntamiento" hasta que se negocie "un convenio propio, partiendo de cero, con la consiguiente pérdida de derechos", ha criticado.

Ha asegurado que "el verdadero problema del EMAD no son las condiciones laborales" sino "la mala gestión por parte del Ayuntamiento que, hasta ahora, no ha sido capaz de dirigir y organizar el servicio de manera eficaz". "Y ese problema no se resuelve sustituyendo la gestión directa por una empresa pública si no se abordan y corrigen las causas de esa mala gestión", ha subrayado.

Ha advertido, además, que "el traspaso de la gestión a una empresa pública" es "el primer paso" de NA+ "para adjudicar posteriormente la gestión a una empresa privada, en cuanto tenga la mayoría o los apoyos suficientes". "Lo que es incomprensible es que el PSN se preste a ser colaborador necesario de esta operación", ha reprochado.

Según ha explicado, se han convocado las jornadas de huelga "en distintos días cada semana" para que la afección a las personas usuarias que no vayan a ser atendidas por los servicios mínimos "sea más equitativa". Finalmente, ha pedido "comprensión y apoyo" a los usuarios del servicio y les ha pedido que manifiesten su oposición a la decisión del Consistorio.