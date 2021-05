Vecinos de San Jorge denuncian la "brutal" agresión a una vecina

Nuestro barrio San Jorge es un barrio diverso, intercultural y lleno de colores. Aquí vivimos gente de todo tipo, de todas las edades, de muchísimos orígenes, de diferentes ideologías y religiones. Tenemos comercios y comerciantes de todos los países, y nos gusta. Nos gusta la diversidad, las culturas, la gente por la calle y los parques llenos de niños y niñas.

Tenemos asociaciones de animación de calle, de sevillanas, de hacer belenes para Navidad, tenemos asociaciones africanas y gente que da comida del Banco de alimentos. Tenemos asociaciones que hacen actividades para los txikis, yoga y salsa para los mayores, tenemos peña, tenemos equipos de fútbol y de baloncesto, tenemos iglesia y tenemos mezquita y tenemos una coordinadora cultural que organiza las fiestas todos los años.

En San Jorge tenemos muchas cosas y gente buena que lucha cada día porque en este barrio no solo viva gente, sino que CONVIVAN. Y para convivir, hay que saber escuchar, conocer, comprender y saber ponerse en el lugar del otro. Pero sobre todo hay que RESPETARSE.

El pasado miércoles una vecina que intentaba subir a su casa sufrió una terrible agresión a pocos metros de su portal, sobre las 9:15 de la noche, a manos de varios individuos que en ese momento se encontraban en un bar de la calle Juaristi.

Mucha gente ha llamado a la policía para quejarse durante los últimos meses de la clientela de ese bar, por saltarse las normas y provocar aglomeraciones, por ruido, por suciedad, por constantes peleas, por vejaciones, por estar dentro del portal de al lado, por consumos y una innumerable lista de acontecimientos que en definitiva han provocado MIEDO. Miedo a pasar por nuestras propias calles, MIEDO a subir a nuestra propia casa donde hemos nacido y vivido hasta ahora. MIEDO a que cada vez que una chica pasa tenga que sufrir vejaciones y comentarios nada apropiados, y mucho menos para menores de edad.

No queremos un barrio que de miedo, queremos vivir tranquilas y tranquilos. Queremos que San Jorge sea un barrio en el que los txikis y los jóvenes crezcan libres y felices, un barrio en el que no nos tengamos que cambiar de acera para cruzar al otro lado. Por eso hoy nos juntamos aquí, para denunciar la terrible agresión sufrida por una vecina y para que esto acabe, para que esto nos sirva de punto de inflexión y podamos conseguir un barrio mejor.

No queremos más violencia, no queremos enfrentamientos, no queremos provocar odio solo queremos que por favor, podamos vivir con tranquilidad.

Por un barrio libre de agresiones, de cualquier tipo, y por un barrio digno, con buen ambiente e intercultural: Gora Sanduzelai!