Enrique Maya: "Es el Gobierno de España el que debería tomar las riendas"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado al Gobierno de España por actuar con "una evidente dejación" ante el final del estado de alarma y ha señalado, después de que la Fiscalía no respalde el toque de queda en Navarra, que "es lo que pasa cuando no se toman medidas que están obligando a los Gobiernos autonómicos a hacer cada uno lo que puede".

"Partimos de una evidente dejación por parte del Gobierno de España en no liderar el cómo se debe trabajar en lo que esperamos todos que sea ya la definitiva salida de la pandemia a través de la vacunación. Se ha generado una situación de que cada Comunidad Autónoma tiene que buscar su camino e incluso poniéndolo en manos de los distintos tribunales en cada Comunidad para casi que sean ellos los que tengan que dictar esas reglas, con evidentes puntos de vista distintos entre unos y otros lugares", ha señalado Maya, a preguntas de los periodista al término de una rueda de prensa.

El alcalde ha afirmado que "tenía que haber sido el Gobierno de España el que tomara las riendas". Además, ha señalado que, a la espera de ver qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de la posición final del Supremo, que "los propios jueces se han quejado, diciendo que ponen en sus manos algo que tiene que ser una decisión del poder ejecutivo, no del judicial".

Maya ha precisado que a él no le parece mal el toque de queda, porque "se evitan muchos problemas que se generan con ese horario nocturno, pero eso debe ir acompasado con otras medidas de mayor apertura en los locales de hostelería". "Hay lugares en los que ya se habla con toda normalidad del 50 por ciento de aforo en el interior y aquí todavía se habla del cero por ciento, aunque parece que llegará el momento en el que se irán abriendo", ha dicho.

En todo caso, frente a las imágenes de fiestas que se han vivido en distintos puntos del país tras el final del estado de alarma, Enrique Maya ha señalado que "la información que a mi me llega de lo que ha pasado en Navarra y en concreto en Pamplona es de que no ha sido lo que ha sido en otros lugares, afortunadamente". "Hemos visto imágenes tremendas de cientos de personas sin mascarilla como si no hubiera pasado nada. Me parece muy grave lo que está ocurriendo", ha señalado.

Tras ello, Maya ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "siga cumpliendo con las reglas, esto no ha pasado, todavía tiene un recorrido". "Viendo la televisión el viernes parecía que era todo una fiesta ya, había una euforia absoluta y no estamos en eso.. Era una situación que el propio Gobierno decía que no podía haber fiestas, lo sigue diciendo, y a la vez parece como que se ha acabado todo. Esto no puede ocurrir. Es una locura", ha asegurado.