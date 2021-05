La victoria de la ikastola San Fermín contra la escombrera

Mediante correos electrónicos dirigidos al Ayuntamiento de Cizur, Mancomunidad y Gobierno de Navarra, las 4 clases de 1º de la ESO han logrado que se limpie el vertedero junto a la entrada del centro

"Estimada Mancomunidad". "Querido Ayuntamiento de Cizur". "Querido Gobierno de Navarra". La batalla por correspondencia se libró con una amabilidad exquisita. También con insistencia. Se trataba de tocar muchas puertas y el correo electrónico llegó incluso a la propiedad de la finca. Para implicar a la ikastola en su reivindicación se dirigieron igualmente a la Comisión de Participación –formada por representantes de las familias–, a la dirección, a la responsable de comunicación... El objetivo estaba clarísimo.

"Somos el alumnado de San Fermin Ikastola, concretamente los de 1º de Secundaria. Os enviamos este mensaje para comunicaros que a la derecha de la entrada de nuestra ikastola hay un vertedero ilegal. Este vertedero puede dañar gravemente la biodiversidad de nuestro recinto escolar, en consecuencia, agradeceríamos que lo retiren lo antes posible. En el caso de que no sea vuestra responsabilidad, os agradeceríamos que notificarais al responsable de quitarla". Adjuntaban imágenes de la escombrera, agradecían la atención del destinatario, decían quedarse a la espera de una respuesta y firmaban, tras un "cordial saludo", las cuatro clases de 1º de la ESO de la ikastola.

La escombrera, en la misma puerta de la ikastola, antes de la iniciativa del alumnado de 1º de la ESO.

Son 119 alumnos responsables de una iniciativa que nació en la asignatura de Biología y Geología, con su profesora Izadi Oroz Artano al frente. "Empezamos a dar en clase las plantas y la vegetación. Luego nuestra profesora nos comentó lo del basurero y nos planteó el proyecto", explica la alumna Maite Romero, de 1º A. Se pusieron manos a la obra sin demasiadas esperanzas de éxito. "Izadi estaba muy enérgica, pero nosotros no confiábamos demasiado", reconoce Iñaki Zabalza, de 1º D. A la entrada al colegio había un poco de todo: "sillones, bolsas, latas... y encima era un sitio muy espacioso y estaba muy desaprovechado", dice Alain Garnacho (1º B).

Por el camino pensaron en llenar Cizur Menor de pegatinas con la reivindicación, hacer pancartas y manifestarse, parar al camión de la basura y hasta en una huelga de hambre. "Al final fuimos más pacíficos", cuentan. Se decantaron por el correo eléctronico, los enviaron y esa misma tarde ya habían recibido respuesta del alcalde de Cizur Menor, Rafael Ansó, y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Para la recogida "no tardaron mucho, en una semana ya estaba", recuerda Alain. De lo que se acuerda la profesora es de las caras de alegría de todo 1º de la ESO al ver limpio el lugar. "No solo nos han ayudado a quitar el vertedero, sino que se han comprometido a evitar que vuelva pasar", concreta Arkaitz Vales (1º C). Han colocado una cadena metálica de la que cuelga una señal que prohíbe el vertido.

"Nos sorprendió la respuesta porque como somos niños normalmente nuestra opinión no suele importar", considera Oskia Elkarte, de 1º B. Están "muy orgullosos" de lo que han conseguido, y de propina se han librado de un examen porque la iniciativa ya merece superar la asignatura. "Digamos que las dos cosas han tenido que ver para que nos hayamos esforzado tanto", añaden.

Oskia detalla que "también ha sido interesante poder aplicar todo lo que hemos aprendido, tanto en natur como en redacción de textos, y ver que de verdad son conocimientos que nos van a servir para generar cambios en la sociedad. Porque a veces estás en clase diciendo, ¿para qué voy a usar esto? ¿Estos conocimientos verdaderamente me van a servir? Y se nota que sí...". "Por ejemplo en euskera aprendimos a redactar mails, y eso lo utilizamos luego para escribirles a los ayuntamientos", dice Nahia Mendiola (1º D).

"Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo", dice su profesora Izadi Oroz citando a Eduardo Galeano. La frase se convirtió en su lema "porque vimos que podíamos hacer cosas buenas y generar un cambio positivo", añade. "Nosotros ya somos agentes del cambio. Y cada año vamos a hacer algo".

