'Danzad, Danzad Malditos': 11 propuestas nacionales e internacionales para agosto

El ciclo 'Danzad, Danzad Malditos' vuelve a la programación estival cultural de Pamplona con 11 propuestas nacionales e internacionales que se presentarán durante los tres primeros sábados del mes de agosto. Las actuaciones, incluidas en el programa '¡Viva Pamplona viva!', tendrán lugar en el Frontón Jito Alaia a las 20 horas con acceso libre hasta completar aforo. Abrirán el ciclo este este sábado, 7 de agosto, Akira Yoshida & Chey Jurado (Navarra y Badajoz), Unaiuna (Baleares) y Qabalum (Navarra, Zaragoza y Galicia).

El 14 de agosto presentarán sus propuestas Cie Rue de Serendip (Suiza), Alec Letcher (Francia), Rafael Ferreira (Bélgica) y Gil Kerer Projects (Israel) mientas que se encargarán de cerrar este año 'Danzad, Danzad Malditos' Organik (País Vasco); Lorenzo Avolio, David Novoa y Kaori (Menorca); Martín Los Arcos (Navarra) y Evgeni Melentiev (Rusia).

Akira Yoshida & Chey Jurado presentan su viaje en "Hito"

La compañía Akira Yoshida & Chey Jurado será la primera de 'Danzad, Danzad Malditos' en 2021. Presentará este sábado "Hito", una pieza en la que "dos personas buscan algo que ya tienen, pero sin perder el gusto por buscar, transitando y alimentando la emoción que nace de su nexo. Buscar hasta perder el norte y, entonces, volver a encontrar: el viaje entre personas", tal y como explican quienes la pondrán en escena.

Akira Yoshida y Chey Jurado han trabajado en compañías como Roberto Oliván Performing Arts, La Veronal, Lali Ayguadé Company o Hungry Sharks, entre otras. Con el tiempo, estos dos grandes compañeros se han juntado para consolidar su trabajo, e "Hito" es su primera producción en conjunto.





"Goosebumps" de Unaiuna, una búsqueda del placer

"Goosebumps" de la compañía Unaiuna es descrita por sus autoras señalando que "cuando se acaba todo, el cuerpo por inercia sigue en movimiento, pendiente de esta búsqueda del placer. El individuo se convierte en un hedonista permanente, un Epicur contemporáneo que persigue la felicidad, únicamente ocupado en que la luz y la música se vuelvan a encender".

Unaiuna es la unión de las inquietudes artísticas y coreográficas de Laura Lliteras y Marina Fullana. Tiene como objetivo abarcar su imaginario a través del movimiento. Cuentan con varias piezas para espacios no convencionales y de sala, que han ido girando por España, Europa y Costa Rica.

La compañía de Pamplona Qabalum pone en escena "La levedad"

Qabalum es un colectivo de danza creado en Pamplona por Diego Pazó, Lucía Burguete y Martín Los Arcos. Busca indagar en las ideas a través del movimiento para que este revele su belleza, su fuerza, su misterio...

Desde ese punto, "La levedad" es "un viaje por las sensaciones del vértigo, la deriva y la densidad del tiempo. Un espacio de encuentro para el cuerpo abandonado a la gravedad en un mundo donde todo parece estar cayéndose". La pieza es una coproducción con Festival DDM y cuenta con la colaboración de La Faktoría CC.

Danzad, Danzad Malditos. Frontón Jito Alai. 20 horas



Sábado 7 agosto

"Hito" Akira Yoshida & Chey Jurado (Navarra, Badajoz)

"Goosip Boom". Unaiuna (Baleares)

"La Levedad". Qabalum (Navarra, Zaragoza y Galicia)

Sábado 14 agosto

"Piece du Poket". Cie Rue de Serendip (Suiza)

"Corps crú". Alec Letcher (Francia)

"pieza corta". Rafael Ferreira (Bélgica)

"Concerto for Mandolin in C Major by Vivaldi". Gil Kerer Projects (Israel)

Sábado 21 agosto

"Carneros". Organik (País Vasco)

"Senda". Karankoron. Lorenzo Avolio, David Novoa, Kaori (Menorca)

"El Sombrerero Loco". Martín Los Arcos (Navarra)

"1548 steps". Evgeni Melentiev (Rusia)