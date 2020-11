Al paso que va, a Iglesias le va a doler el culo de cabalgar contradicciones

Cabalgando contradicciones. Primera parte

Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX, quizá estés haciendo daño a tu gobierno.



Ser humilde es no dejarse adular por la derecha mediática.https://t.co/pGdH12RSSd — Ione Belarra (@ionebelarra) November 20, 2020

Cabalgando contradicciones. Segunda parte

Ni hay que educar a pijos con dinero público.

Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos.

Quien quiera el elitismo de una educación privada que se lo pague con su dinero.

Y el dinero público para una buena educación pública y de calidad. — Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) November 22, 2020

Cabalgando contradicciones. Tercera parte



Cabalgando contradicciones. Cuarta parte



Cabalgando contradicciones. Quinta parte

Decíaque en política es necesarioy, al paso que va, le va a doler el culo de hacerlo. Primera contradicción que nos encontramos un día cualquiera: una importante, de las que hacen que se escuchen crujidos en el barco del gobierno, es este tuit de, a la ministra Robles, de su mismo ejecutivo (por si alguien lo dudaba al leerlo): "Cuando eres la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con VOX, quizá estés haciendo daño a tu gobierno.". ¡Toma castaña!Una contradicción muy habitual del gobierno español, por lo que hemos visto hasta ahora, es la de un fondo pretendidamente bonista y unas formas un tanto grotescas., senador del PSOE por Málaga, tuiteaba sobre la: "Ni hay que educar a pijos con dinero público. Ni hay que mantener los privilegios educativos de unos pocos con el dinero de todos. Quien quiera el elitismo de una educación privada que se lo pague con su dinero. Y el dinero público para una buena educación pública y de calidad". Espero que sepa que está mintiendo burdamente.Cómo cabalgan esta contradicción en Podemos nos lo van a tener que explicar muy despacio y con mucho esmero, porque todos podríamos imaginarnos qué estarían diciendo desde la oposición si, como parece, laprevia agrupación en campos, como en Lesbos, es la solución que plantea el gobierno español para los inmigrantes que llegan a Canarias. El desastre es evidente, ya que el ejecutivo. Y la solución será aún peor, de cualquiera de las maneras. Así que es deber de todos atender a las explicaciones.No puedo culpar al gobierno español ni a ningún otro de la Unión que haya tomado o apoyado esto: "Laque permitiría a los países pobres acceder a las vacunas contra la covid". Desde marzo en esta columna llevo alertando de las decisiones que habría que tomar en altas instancias. Decisiones desagradables que iban a implicarantes que a otros. Pero cuando los partidos del gobierno, especialmente Podemos, han hecho de la pureza del alma y el apoyo a los pueblos oprimidos su bandera, esta decisión chirría. Y, no, mirar para otro lado no es una opción."Las cosas claras" es una castaña de programa. También es verdad que nunca encontré la gracia aasí que su copia tiene todas las papeletas para no gustarme. Pero el programa de Jesús Cintora cumple con dos circunstancias muy concretas: lleva a la La1 ladel gobierno y pone una pica en Flandes para que las productoras privadas hagan contenido informativo para el ente público. Vaya, vaya. Según El Independiente, los sindicatos están bastante mosqueados. Según mi experiencia, esta contradicción es de las gordas. Ya ni ladramos cuando cabalgan.