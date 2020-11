Nos tocó la pedrea real con las tres escopetas de Juan Carlos I

Esto va de personas

Mi abuela murió ayer de covid.

La madre de una compañera y amiga está con respirador desde el domingo.

A ver si os tomáis esto un poco en serio, joder, que no son números, son PERSONAS. Somos familias que no podemos despedir a los nuestros. Eso somos. — Cristina Juesas (@Maripuchi) November 24, 2020

A esto me refiero

Nos tocó la pedrea real

¿Le damos una vuelta€ O una lista?

A lo de la censura en las redes habrá que darle una vuelta ¿no?



Abrazo, amigo Alvise. pic.twitter.com/gQFpKUg9iY — Toni Cantó (@Tonicanto1) November 22, 2020

Todas son víctimas

A alguien le suena si se puede aplicar esto a un caso que desde ayer ocupa los medios y las redes? https://t.co/e095bRfK1E — Jorge Flores (@JorgeFloresPPAA) November 24, 2020

Nos hemos acostumbrado al coronavirus, a las cifras y las curvas diarias en el Teleberri, a las pugnas políticas entre Ayuso y el resto del mundo, al discurso a golpes de Sánchez y a la reclamación del lehendakari de que se ejerza la cogobernanza pactada. Pero, como recordaba a su pesar Cristina Juesas en Twitter: "Mi abuela murió ayer de covid. La madre de una compañera y amiga está con respirador desde el domingo. A ver si os tomáis esto un poco en serio, joder, que. Somos familias que no podemos despedir a los nuestros. Eso somos".Parece que da igual lo que pase en España que. Les pasó con ETA, con el 11-M, con el 1-0 catalán y les pasa, por supuesto, con el coronavirus. Pero esta vez la bronca no es entre gobierno y oposición, sino: "Sánchez rectifica tras la bronca de Iglesias y le incluye en el equipo gestor de fondos covid". Este titular de Vozpópuli debería de avergonzar a los que menciona y a sus equipos. Pero solo será otra noticia más sobre el pulso que mantienen un presidente y un vicepresidente que nunca se han soportado.El Fary hizo célebre esta frase cuando, según su televisivo relato, unos chavales entraron al bar en el que estaba echando "la partida", empezaron a liarse un porro y el dueño les conminó a marcharse: "Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, ¡pues déjalos!". Como esos chavales,, para gastar en tres escopetas de caza 102.000 € que tenía en Suiza y vía testaferros, según informa El Confidencial. Por cierto,En su infinito camino de torpezas políticas,, al que Twitter ha suspendido la cuenta. Si siempre hemos pedido que las redes intervengan para detener la difusión de informaciones falsas e intentos de manipulación, cuando lo hacen no podemos quejarnos. Porque esas eran las aportaciones de Pérez a la red, esas y, políticamente, perjudicar a Ciudadanos (incluso cuando trabajaba con Cantó para ese partido) y beneficiar a Vox. Así que, por mí, en vez de "una vuelta" a "la censura en las redes", como propone Cantó, yo daría una lista de censurables como Alvise.El conflicto entre, y sus compañeras de piso, que se negaban a ayudarla e incluso a que permaneciese en la vivienda, ha sido uno de los grandes temas de la semana en Twitter y también en los medios convencionales. Cuanto mayor es una bola de nieve que surge de una red social también es mayor mi recelo. Y si algo tengo claro, sobre todo después de ver el tuit de Jorge Flores sobre los peligros del linchamiento digital, es que. De distinta forma y de distintos actos, pero con no tan distintas consecuencias.