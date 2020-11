El personaje se comió al jugador y la leyenda de Maradona nace con demasiados relatos

Un mural dedicado a Diego Armando Maradona, en via del Politeama en el distrito de Trastevere de Roma.

No pasa nada por ser un poquito hijo de puta, lo imperdonable es ser produndamnete subnornal. pic.twitter.com/B4ulnA2LNs — Rafa Cabeleira (@RafaCabeleira) November 21, 2020

Una cosa es quesepa que tiene el discurso comprado antes de pronunciarlo porque los suyos se mueven más por el odio al PNV que por cualquier otro impulso político o social, y otra es que el líder de Bildu piense que toda la ciudadanía es igual de permeable. Porque, si votar "sí" a unos presupuestos españoles, con todo lo que eso conlleva, es avanzar en la¿no llega 40 años tarde la izquierda abertzale? ¿O es votar "sí" a estos PGE lo que ayuda a avanzar en esa independencia? Entonces, Otegi se sumaría a la tan española tradición de pensar que la política llegó con él.Creo que esta sentencia deva a convertirse en una de mis preferidas, por lo menos, hasta que dure la pandemia: "No pasa nada por ser un poquito hijo de puta, lo imperdonable es ser profundamente subnormal". El periodista se refería al tui de Alfonso Rojo en el que criticaba apor legitimar lo evidente: la acción política de Bildu. Otra tradición española parece ser la de los señores que explican lo que le sucede a quien vive en primera persona los hechos. Por suerte, seguimos contando con cronistas como Cabeleira que dejan claro, con un hablar llano, lo que todos pensamos de muchos.Lo que amás le cuesta admitir es que su entrada ensin ninguna buena razón que justifique ese retraso. De hecho, la política, por definición, es posibilista. Si se basa en el enfrentamiento solo sirve para la foto del periódico de turno y el tuit. Y es necesario ese posibilismo, hoy y siempre, incluso con esa España en la que(Vozpópuli) dejó sin cobrar el ERTE a miles de trabajadores. Nadie se libra de un error, pero es el mismo país, el mismo gobierno y la misma crisis en la que el ingreso mínimo vital pasó de gran anuncio social a problema crónico.Quien no parece necesitar el Ingreso Mínimo Vital ni ha pasado a formar parte de un ERTE, ni nota las restricciones de movilidad (ni las restricciones, en general), es, que ha visitad en Abu Dabi a su padre, Juan Carlos I. Según hemos visto estos meses, la hija de Elena, precisamente, también se ha desplazado por territorio español pese a las limitaciones, y la hija y hermana de reyes "no es la primera ocasión quea causa del coronavirus. Hace unos días, con la región de Andalucía cerrada perimetralmente, la infanta Elena viajó hasta Sevilla para acudir a misa" (El Plural).El título de lapodría ser la banda sonora de la noticia de El Clarín que el miércoles por la tarde saltaba de WhatsApp en WhatsApp: "Conmoción mundial: murió Diego Armando Maradona". El Diego, el de la mano de Dios, el Diez, el Pelusa, fallecía a los 60 años. Yo, que cuento cuarenta otoños, solo le vi jugar en su ocaso y en los videos de sus goles que siempre han estado en YouTube.y nadie tenía tantos recursos futbolísticos en aquel momento, pero el personaje se comió al jugador y la leyenda nace con demasiados relatos.