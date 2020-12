La (buena) noticia del año

Periodismo ridículo

Vascos contra fachas

A mi me encanta la foto. @eajpnv enfrentando de cara al facherío. https://t.co/rMf3jyFly8 — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) December 15, 2020

Y el gobierno español, contra sí mismo

Pero no tanto con "la gente"

2020 nos está regalando muchas malas noticias. Pero también alguna buena: elque ha emprendido la Federación Vasca de Fútbol de la mano del Gobierno de la CAV hacia laes necesario porque responde a unamuy importantes, difícil y, sin duda, precioso, en un sentido estricto. El proceso, sobre todo, políticas, quepara que se retraten y nos retratemos: también quienes quieren dejar sin nombre a laporque no pudieron manipularlo cuando nació (no estaban allí) ni cuando se recuperó (estaban a otras cosas).No creo en el periodismo objetivo. Nunca lo he hecho. Creo en unque se practica desde posiciones políticas legítimas. Pero una cosa es hacer las crónicas y las columnas de opinión desde un punto de partida, y otra es, que es lo que hacen quienes se empeñan en explicarnos no ya que, sino que su batalla legal porva bien. Podríamos decir que de lo suyo gastan pero luego nos encontramos a los que se dedican acon esos argumentos inverosímiles, haciéndonos perder el tiempo a los demás.Si hablamos de vascos que logran cosas, por un lado, y por el otro de fachas populistas, es lógico que terminemos hablando de, que daba la vuelta a unque intentaba destacar la. El diputado abertzale respondía así: "A mí me encanta la foto. EAJ-PNV enfrentando de cara al facherío". No solo a ellos: el PNV, por supuesto para Vox, UPN y Bildu, pero también para Podemos, que intenta dejarle fuera de la suma, e incluso desde algunos escaños del propio PSOE, como si lafuera rendición. Pues que exploren las alternativas.He vuelto a leer con cierta fidelidad las columnas deporque creo que sus análisis son eso, análisis, y no simples elucubraciones: para él, laes lógica, más que la que han asignado a los funcionarios, pero no por ello deja de ser un. "Se trata de proponer objetivos quede Calviño para luego someter el dilema a la mediación o decisión del presidente Sánchez", escribe en República.com, donde también apunta que el problema de fondo no lo ataja tampoco este gobierno: losen España.Deme gusta, sobre todo, que para él el medio es importante. Los fines son las consecuencias de su estrategia, sus pulsos y su capacidad para resistir. No me gustan sus métodos peropor hacer el camino. Los que nos obsesionamos con ello, por desgracia, no sabemos disfrutar de los logros. Pero el camino de Iglesiasporque su gobierno, el de "la gente", el del juego de tronos sin fin, es el que plantea subir hasta los últimos 35 años trabajados parade cada trabajador, ahorrando una pasta al erario quitándosela al currela. Así de claro.