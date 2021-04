Claro que sí, guapi

¡Salid y competid, carajo!

Hemos sufrido en este camino y también hemos aprendido. Ahora es momento de competir, creer y soñar. Todos juntos, unidos e ilusionados @AthleticClub #BiziAmetsa pic.twitter.com/FkUxw9YhAZ — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) April 15, 2021

El sueño de Carlos

El Gobierno Vasco está rechazando la Eurocopa y a la selección española en Bilbao de la forma más cínica.



Duele perder tanto empleo en nuestro comercio y hostelería.



Duele perder un sueño desde niño para tantos bilbainos.



Si se consuma, no lo vamos a perdonar, lo van a pagar. — Carlos García (@carlosdavidgf) April 15, 2021

Así es

Que #Cuba socialista hoy compita, en igualdad de condiciones, desde su ámbito de nación bloqueada y pobre, con los centros científicos del mundo, en el desarrollo de vacunas contra la primera pandemia global del siglo XXI, no es solo una hazaña científica, es una hazaña cultural pic.twitter.com/IkTQlXIAdy — Periódico Granma (@Granma_Digital) April 13, 2021

Delegado del PSOE con sueldo del gobierno

El @Congreso_Es aprueba la #leyproteccioninfancia. Una conquista pionera para proteger a los niños frente a los abusos, con mayor plazo para denunciar y dando facilidades para que los menores sean escuchados. Muy lamentable el voto en contra de VOX y PNV. pic.twitter.com/k5VIymnh4y — Denis Itxaso (@DenisItxaso) April 15, 2021

Cosmopaletismo

Me ha costado más que nunca enchufarme a una. Sé lo privilegiado que soy: disfruté al Athletic de Bielsa, he celebrado dos supercopas, y he visto varias finales de Copa y una de la Europa League. Pero también he vivido demasiadas derrotas, y en la última noté un chasquido en mi interior: algo se rompió y empecé a pensar que mi generación se quedaría sin ningún gran título. Pero hoy es otro día,y el hooligan que vive en mí ha tomado el control. Solo pido, o mejor, exijo a los jugadores que me representan en el campo. Toda mi familia estaremos con ellos desde casa.Nos hemos perdido dos finales de Copa, pero lo más importante es que nos estamosde nuestros seres queridos. Sin embargo, Carlos tenía un sueño desde niño: ver a la selección española en Bilbao. Y como no va a poder hacerlo("lo van a pagar") contra el Gobierno Vasco. No contra la pandemia, no contra quienes incumplen y propagan el virus, no contra una RFEF que estaba(y a lo rápido que han designado Sevilla y han puesto todas las facilidades me remito). ¿Quién mezcla ahora política, fútbol y violencia por unos retuits?es un país saqueado y empobrecido por sus propios gobernantes durante los últimos 70 años. Quien se vea en la necesidad de justificar aquella dictadura que revise sus motivos. Sin embargo, este tuit del Granma es casi completamente cierto: "Que Cuba socialistadesde su ámbito de nación bloqueada y pobre, con los, en el desarrollo de vacunas contra la primera pandemia global del siglo XXI, no es solo una hazaña científica, es una". Sus científicos la han creado contra la dictadura socialista y la del comercio. Esa es su verdadera grandeza.Es lógico que a un virrey la invasión competencial le dé igual. La historia lo ratifica. No es menos cierto que el puesto dees uno de los más políticos dentro del organigrama gubernamental español. La historia reciente lo ratifica. Además, en los últimos meses hemos podido comprobar quecree que es mejor tuitero de lo que realmente es y que se lanza, sin pensarlo mucho, a por sus obsesiones: el PNV y el lehendakari. Por último, lo que hemos aprendido es que los delegados del gobierno pasan, con mayor o menor ridículo, yMe van a sobrar líneas para comentar esta noticia, porque el titular en El Plural lo tiene todo: "a las capitales de provincia 'porque la gente va a museos y teatros'". Claro que sí, guapi. Entonces, cuando dice eso de que, ¿qué quiere decir? ¿O da todo igual y se trata de decir algo? Como ayer mismo, que nos regaló este otro titular en Vozpópuli: "Si no hubiera sido por el Gobierno yo ya tendría". La que Iturgaiz pone en el Parlamento como modelo nos toma por tontos, es evidente, pero la que queda como una "cosmopaleta" es ella.