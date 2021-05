Trumpismo y barbarie

Lo confirma él

Abascal no sabe cómo funciona el voto en España.



Si has votado por correo no puedes ir a votar. pic.twitter.com/mtIxVw1tUq — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 29, 2021

Ignorantes, pero muy organizados

Hoy todos los bots son funcionarios de Correos. pic.twitter.com/5mlPj08oUu — ery (@EriiSparks) April 26, 2021

Y arropados

Bueno, muchachada, pues ahora ya sabéis con quién no vamos a poder contar para la contención del nazismo. https://t.co/pvs9rR2iR8 — Pedro Vallín (@pvallin) April 30, 2021

También, acompañados

Monasterio diciendo que no se cree lo de las cartas con balas mientras un primo de su marido ha enviado una navaja a una ministra.



Si es que te tienes que reír... — buenoveras (@yatedigoyoque) April 27, 2021

¿Qué hay enfrente?

Antifascista es una persona que lucha frente al fascismo. No una persona que llama fascista a todo el que tiene en frente. — xaviercolas (@xaviercolas) April 27, 2021

Estaba dispuesto a creer queseguía un manual de trumpismo para dummies, que unos días antes de la jornada electoral empezaba a arrojar dudas torpemente sobre el proceso y que, para provocar el caos, se le había ocurrido sugerir que quien hapodía personarse en el colegio electoral para ejercer su voto presencialmente y anular el enviado previamente. Pero me equivoqué: el propio Abascal envió un tuit en el que aclaraba que desconocía lo más básico del proceso€ Pese a llevar toda la vida viviendo de la política y ser el jefe de campaña de Vox en Madrid.Esta semana en Twitter hemos visto varios ejemplos de cómo "alguien" utiliza cuentas falsas en Twitter para colocar exactamente el mismo mensaje. Entre los mensajes que replicaban, uno precisamente era de uny votante del PSOE que alertaba de las irregularidades que advertía en el voto por correo. Un mensaje que coincide con laque pueda sobre el proceso electoral€ El mismo que Abascal ha reconocido desconocer. Así funciona esto ahora: desinformación por un tubo e ignorantes a paladas. La esencia de la extrema derecha.Durante las crisis sanitaria y económica hemos perdido, por momentos, ese respeto excesivo a los jueces. Luis Ángel Garrido ya es uno de los conocidos en Euskadi por su decisión de mantener abiertos los bares, que debemos tener siempre en cuenta para explicar los números de la pandemia en la CAV. Sobre las elecciones madrileñas deberemos recordar el juzgado de instrucción número 53 de Madrid que ha considerado que el cartel de Vox que señalaba a un menor no acompañado no constituye. "Ahora ya sabéis con quién no vamos a poder contar para la contención del nazismo", comentaba en Twitter Pedro Vallín.Abascal es un responsable de campaña que no sabe cómo funciona el voto por correo, al que beneficia un grupo numeroso de falsos tuiteros y algunos jueces con sus decisiones. Menos mal que tienen esa ayuda externa porque la cabeza de lista de Vox,, llega muy desgastada al final, como una caricatura de sí misma que se ha desdibujado durante los momentos en los que necesitaba marcar el trazo. Algunos tuits suenan como sentencias: "Monasterio diciendo que no se cree lo de las cartas con balas mientras un primo de su marido ha enviado una navaja a una ministra. Si es que te tienes que reír...".A ver quién se salva cuando la historia haga un análisis sobre quién estuvo al lado y quién estuvo frente a la extrema derecha en este resurgir. Xavier Colás tuiteaba: "es una persona que lucha frente al fascismo. No una persona que llama fascista a todo el que tiene en frente", y acertaba. Muchos cantan el Bella Ciao pero pocos son dignos de hacerlo porque la mayoría de esos antifascistas de ocasión tiene en su debe el apoyo o la justificación de algún tipo de fascismo. Algunos son conscientes de su cinismo, otros son incapaces de distinguir un fascista aunque lo tengan delante soltándoles un mitin.