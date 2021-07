Cantó y Reverte se enredan con un término estadístico

Errejón y la semana laboral

"8 horas es una burrada y encima cobras una mierda". El mejor resumen de nuestra propuesta de semana laboral de 4 días. Necesito clases de Ander para enrollarme menos y poder decir tanto en tan pocohttps://t.co/erkQwtLlxM — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 24, 2021

Cantó y Reverte, carencia mental severa

Eres un gran ignorante, Toni, la carencia material es un indicador de la UE desde 2010. El INE Español lo usa desde hace lustros, te dejo el último informe similar del gobierno de Rajoy.https://t.co/wKyehkicAH



Admiro tu capacidad para no ruborizarte ante la humillación contínua https://t.co/OAUVHnAy5n — Pepo Jiménez (@kurioso) July 17, 2021

Madrid nunca es culpable

Teletrabajo, fecha de caducidad

Condiciones laborales en Amazon

Laes una de las propuestas que enarbola, con uno de sus líderes, Iñigo Errejón, como su defensor a ultranza desde su escaño en el Congreso. Hace lo propio en Twittter, recogiendo las palabras del, nada sospechoso de defender la cultura, First Dates. "8 horas es una burrada y encima cobras una mierda", así de contundente se expresa un joven que con 20 años se define a si mismo como "futuro estudiante". La reducción de la jornada laboral nos parece un objetivo loable, aunque tal vezpara hacerlo.El término,, un indicador estadístico utilizado internacionalmente para cuantificar, en un grupo poblacional, aquellos con menos recursos, se ha duplicado en el Estado. Los más listos de la clase,, lo identifican con un interesado eufemismo para. El primero, para atacar al gobierno, "con el Gobierno progresista de PSOE y Podemos ya no existe la POBREZA. Ahora la gente sufre carencia material severa". El segundo afirma, refiriéndose a la citada expresión, "(...) usar la palabra pobres será exclusivo de fascistas".Eljamás asume ninguna responsabilidad. Siguiendo con su rifirrafe particular con el gobierno español, culpa al ministerio de Sanidad deantes de que empiece el próximo curso. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, afirma que "salvo que recibamos muchas más vacunas, veo complicado" tener vacunado al grueso de los estudiantes. Mientras el resto de autonomías se centran en, la madrileña, como si fuera un niño maleducado, va pataleta tras pataleta echando la culpa a los demás de sus desgracias.La salvación de muchas edurante esta pandemia ha sido el. A marchas forzadas se ha implementado una manera de trabajar impensable sin las restricciones sanitarias impuestas. Con sus luces y sombrasentre nosotros como una nueva alternativa laboral. Sin embargo, según recoge El Economista, los estudios indican que parece que no ha venido para quedarse. Un informe indica quedurante este año y la tendencia es claramente descendente. La escasa base tecnológica del empleo en el Estado parece una de las causas de su desplome.No ha pasado desapercibido el agradecimiento del CEO de Amazon,, a sus clientes y trabajadores por. En Público hacen un repaso de las denuncias por las condiciones laborales de los empleados, los mismos que han gratificado a su fundador con la tournée estratosférica., acusaciones, tras varias muertes por coronavirus, por la, falsos autónomos, control sistemático de sus empleados, insoportable presión para mejorar la productividad y hasta el aborto de una de sus empleadas, quedan en el haber de la empresa.