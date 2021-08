Pedro Castillo, anticolonialista

Imágenes inéditas como estas demuestran que los negacionistas de la crisis climática cada vez tienen más difícil negar la evidencia de un mundo que nos está avisando a gritos que no hay planeta B. https://t.co/EQS8FXc7Ln — Ione Belarra (@ionebelarra) July 30, 2021

El nuevo presidente de Perú,ha dejado su impronta con un discurso de investidura con elevado contenido. "Tres siglos de explotación cuando Perú perteneció a la corona española (...) y que permitió explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros". Presente en el acto estaba el rey,heredero del sistema monárquico español. Las palabras del dirigente peruano parecían dirigidas a tratar de incomodarle, aunque de sobra conocemos que los borbones tienen la piel muy dura y nada les hace mella.La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,ha tenido un sonoro desliz. Acompañando a unas imágenes nevadas de Brasil, afirma "que los negacionistas de la crisis climática cada vez tienen más difícil negar la evidencia de un mundo que nos está avisando a gritos que no hay planeta B". El único problema es que en el hemisferio sur están en pleno invierno y aunque no sea muy usual, no es extraño que nos encontremos con ese tipo de fenómenos meteorológicos. Lo que si es habitual es la legión de tendenciosos usuarios que se han dedicado a insultar y menospreciar a la política navarra en las redes sociales.El que fuera uno de los fundadores de Ciudadanos,, no se caracteriza por sus buenas formas sino más bien por las polémicas que genera. Defendió a un alcalde acosador yLa última la ha protagonizado por tildar de "exageración" e "hipérbole" el problema de salud mental por el que la gimnasta olímpica Simone Biles se ha retirado de las finales de los Juegos Olímpicos de Tokio. A lo que añade: "Porque para ser números uno tienen que superar esto. Porque si no a lo mejor estarían en la cola del paro, que da mucho estrés también sí".La sensación de sentirse siempre extranjero la expresa de manera diáfana el violinista. Nacido en el Líbano, no era libanés por ser de origen Armenio. Los armenios no lo consideraban suyo porque su madre dió a luz en el Líbano. Cuando se estableció en Europa, evidentemente no era considerado europeo, ya que había nacido fuera del continente. Tras 20 años viviendo en España y habiendo obtenido la nacionalidad, le descalifican de los Grammys Latinos, por no ser suficientemente latino. Todo ello a pesar de que ya estuvo nominado a esos premios hace cuatro años y tocó en la gala de inauguración hace tres.Uno de los pilares del modelo de negocio de las plataformas de reparto, comose basaba en que se mantenían sus mensajeros bajo la figura de, cuando debían ser asalariados. Tras una sentencia del Tribunal Supremo, se aprobó la llamada "ley Rider", que les obliga a mantener una relación laboral con sus trabajadores. La primera consecuencia de ello ha sido que una de estas empresas va a echar la persiana, en concreto Deliveroo. Argumenta que tiene dificultades para la viabilidad del negocio en España. Acostumbrados a privilegios, no soportan tener las mismas reglas de juego que el resto de compañías.