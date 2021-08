Djokovic, dime de que presumes

Paloma del Río, voz olímpica

???? Ahora te entiendo más, pero hace años veía a un atleta dando 3 volteretas y yo alucinaba y tú decias "ah, pobre, se ha equivocado". Y yo "¿pero cómo se va a haber equivocado si sale vivo?"

Eres la mejor comentarista, que lo sepas. — Statu Oscuro (@urinethearmynow) July 26, 2021

Javier Tebas ya tiene a su camarada en su equipo. Ambos son de la misma ideología. Enhorabuena @Tebasjavier ya sólo falta que le pongáis el dorsal 88.



A ver cómo acaba esto ??https://t.co/O0oqGwOESt — D.Calderón (@DCAlderonvk) July 31, 2021

Iniciamos unacon la periodista de Televisión Española,, a la que podemos considerar la. Sorprenden tanto sus conocimientos sobre la gimnasia rítmica que en twitter se ha hecho: "La comentarista de TVE: Oh, qué pena no mantuvo el fronsklin antes de girar el ñosplin. Se le ve sufriendo en los cransplens". Con mucho sentido del humor la periodista responde: "Me has entendido perfectamente...Me quedo más tranquila", junto a una ristra de iconos sonrientes. El mismo usuario le responde quees la mejor y ahí se inicia unaEl tenista serbio,levantó la polémica hace escasos días al referirse a lapor problemas mentales. Afirmó: "La presión es un privilegio. Yo he aprendido a gestionarla". Ahora bien, tras ver sus, muchos usuarios de las redes sociales dudan de su supuesta fortaleza mental. Golpear y romper una raqueta no parece un síntoma de equilibrio psicológico y mucho menos su huida de la competición olímpica, dejando en la estacada a su compañera de dobles, Nina Stojanovic, con la que se jugaba el bronce en dobles mixtos.El contrapunto perfecto a la noticia anterior la encontramos en la natación. La sudafricana,de los 200 metros braza. Al percatarse de su logro la alegría la desborda y rompe a llorar de felicidad, inmediatamente sus rivales lsu victoria . Eso es lo que definimos como espíritu olímpico, la sincera felicitación al compañero que acaba de ganar la competición, independientemente de a que país represente, el color de su piel, su religión o su orientación sexual.para estar ahí y se merecen respeto y no malas actitudes.Aparcamos los aros olímpicos, pero seguimos en el deporte. El jugador ucraniano,, ha fichado por el Fuenlabrada. Estamos ante una noticia que aparentemente apenas es destacable. Sin embargo, si escarbamos un poco vemos quepor el Alcorcón, tras la importante presión de sus peñas, por suy fascistas de su país. Lo mismo sucedió en Estoril. Sin embargo, en el Fuenlabrada, equipo vinculado a Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Futbol y confeso admirador de la ultraderecha,Terminamos con algo mas doméstico, nos alejamos del mundo del deporte profesional y nos acercamos a un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Corroboran aquello de. Han confirmado quenos puede ayudar a prevenir la depresión. El trabajo siguió la evolución de casi 34.000 voluntarios durante 11 años. Los que no realizaron ninguna actividad deportiva tenían un 44% más de posibilidades de contraer enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Así que concluimos invitando