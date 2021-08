Los vaticinios de Fernando Simón

Mendigando la tercera dosis

El Zendal en alquiler

Hemos puesto en alquiler el Zendal por si empresas como @AmazonNewsES les interesa para almacenar sus productos, ya que como hospital no sirve. No ayuda a descongestionar el resto de hospitales del SERMAS y a nosotras no paran de marearnos.https://t.co/jAVAfluTL4 — Sanitarios Hospital Isabel Zendal (@HZendal) August 1, 2021

Reaparece Fernando Simón

Peligrosos festivales

Tercera dosis para ricos

Alemania e Israel anunciaron campañas para una tercera dosis destinada a las personas de mayor riesgo.

¿Los países con menos recursos? Ahí, esperando.



Artículo de @JavierFFerrero https://t.co/BTsmrn9b1n — Nuevarevolucion.es (@NuevaRevoluci0n) August 5, 2021

Losoportan a diario una romería de peregrinos en busca de su segunda dosis. Recoge El Diario los múltiples testimonios de aquellos que, tras vencer los plazos marcados, continúan sin recibir cita. A diferencia de Euskadi, donde al recibir la vacuna confirman la fecha de retorno para la segunda inoculación,a un saturadísimo servicio telefónico para lograrlo. La alternativa, recorrer los centros sanitarios en busca de un inyección sobrante, a pesar de la recomendación institucional de esperar la citación.Al menos lo que no pierden loes el humor. Han conformado un grupo en twitter donde aglutinan los testimonios sobre las duras condiciones laborales que soportan, junto con las críticas a la gestión de la Consejería de Salud. Muchos han sido obligados a desplazar allí su lugar de trabajo, aún así,que incluso se da la paradoja que ha tenido que rechazar nuevos pacientes en un centro destinado a descongestionar la saturación del resto. Con mucha ironía han puesto unen el que lo ofrecen como, ya que "como hospital no sirve".Seguimos en el ámbito sanitario, esta vez con un viejo conocido,. El mediático director del Centro de Emergencias Sanitarias, ha permanecido unos días alejado de los focos. Reaparecido en una rueda de prensaa la población en la lucha contra el coronavirus. A su juicio a esta batallay podemos "aguantar". Con su trayectoria de vaticinios no podemos sino esbozar una sonrisa, desconocemos la ubicación de su oráculo, perode feria. Aún recordamos cuando afirmó que la ahora predominante variante Delta iba a ser marginal.Hay un mantra que repiten una y otra vez los artistas,. La afirmación es cierta, pero siempre que la responsabilidad colectiva asuma las medidas necesarias y los comportamientos cívicos. Acudir a unpuede ser tan seguro como ir a un teatro o ver una ópera. Sin embargo,y obviamos el, se convierte en un evento tan peligroso como cualquier masificada fiesta ilegal. El ejemplo más claro lo tenemos en Catalunya, donde más deen los recientes y multitudinarios certámenes musicales.La solidaridad individual es difícil de medir, la que existe entre las naciones no será tan complicado. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento a todos los países, especialmente a los más ricos, para quede la vacuna contra la Covid hasta finales de septiembre. El altruismo de los pudientes se mide en que, a día de hoy,inyectadas en el mundo. Mientras la OMS cuenta con el nada ambicioso objetivo de conseguir que todos los estados tengan, al menos, el 10% de la población vacunada, Alemania e Israel anuncian una dosis de refuerzo.