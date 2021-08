Zahara, Vox censura y el PSOE colabora

Nuevas formas de comunicación

Zahara censurada

A la ultraderecha le ha molestado tanto este cartel de Zahara que ha pedido su retirada y que cancelen su concierto en Toledo.

Sería una putada recordarles con unos miles de retuits lo que es la libertad de expresión en España. pic.twitter.com/zOXA5fSdsH — Javier Durán (@tortondo) August 11, 2021

La libertad, mal entendida, de Ayuso

Aznar privatizó Endesa

A todos los que apuntáis al PP como solución al coste de la luz, comentaros unos detalles; Aznar fue uno de los que liberalizó el mercado eléctrico, privatizó Endesa para terminar después de asesor externo por 200.000€ anuales, y el PP en julio voto NO a la bajada del IVA — Maica Travesa ?????? (@Iratxotravesa) August 10, 2021

Silenciar a los expertos

Los tiempos cambian, la forma de comunicar también. Podríamos aplicar este axioma en muchos momentos de la historia, la aparición de la radio, la televisión, internet y ahora. Como todos los canales tiene sus propios códigos y normas, no sirven de nada las inútiles comparaciones con los informativos tradicionales. El indiscutible rey de este medio,, ha revolucionado las redes con su entrevista en directo a Leo Messi en su presentación en París. Surca sus aguas, hay más barcos en este mar y sitio para todos, pero también dinosaurios en el Titanic.Un cartel de la cantante Zahara se ha convertido en viral por un camino poco agradable. La artista jienense está representada como. Para Vox la libertad de expresión es de corto recorrido. Los ultraderechistas consideran la imagen como una "ofensa extrema" a la figura de la Virgen y exigen su retirada, así como la cancelación del concierto. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no colocará el cartel en lugares públicos. La indignación corre como un reguero de pólvora por las redes sociales, innumerables son las veces que vemos la efigie repetida.Un nuevo centro educativo en la localidad madrileña de Rivas va a generar una agria polémica. Por votación popular se eligió un nombre para él,. Haciendo uso de su torticera manera de entender la libertad, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido que su denominación será "Hispanidad". Todo ello a pesar de que en la anterior legislatura se comprometieron a respetar la voluntad popular. La potestad la tiene la Comunidad, pero es sospechoso que no acepten nombres de los castigados por la dictadura y el último inaugurado seaLas recientes críticas al gobierno, por la constante escalada del precio de la electricidad, llegan desde múltiples frentes, incluidas las del Partido Popular. Mucho usuarios de las redes sociales responden con indignación. Un simple vistazo hacia atrás y vemos como fue, cuando era jefe del ejecutivo, el queDe aquellas aguas vienen estos lodos, pero la memoria de algunos no es tan frágil como quisiera el expresidente, recuerdan perfectamente que es asesor externo de la citada empresa, con unos emolumentos anuales de 200.000 euros.El mensaje de un mediático médico, César Carballo, adopta para algunos un tinte apocalíptico.transmite el facultativo, además, afirma que las próximas variantes del virus van a disminuir su eficacia. Apostilla que, por suerte, las infecciones son leves y que la capacidad de transmisión entre los vacunados es sensiblemente menor. Su linchamiento en las redes sociales ha sido inmediato, calificándolo hasta de. Se trata con desprecio la opinión de los que batallan día tras día contra la Covid-19, aquellos a los que se aplaudía y ahora se quiere silenciar.