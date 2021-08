Los humildes marcan el camino

Un modelo de negocio

La élite con la que trabajó EEUU

No son cobardes, nunca lo fueron

Cada uno de nuestros 104 héroes, militares y policías españoles que han perdido la vida en Afganistán tiene más honor, más dignidad y más valor que todos los fanáticos talibanes y todos los traidores y cobardes del ejército afgano juntos.



Nunca os vamos a olvidar#INMEMORIAM?????? — Carlos García (@carlosdavidgf) August 18, 2021

Ayer fue el día de la fotografía

Después de tantos tuits sobre Afganistán cuyas autoras y autores parece que se rasgan las vestiduras mientras los escriben, un humilde post en Facebook nos marca el camino:abría "sus puertas a la jugadora afgana,, para que pueda residir en Bilbao y jugar en su equipo desde la próxima temporada". La capitana de la selección de baloncesto en silla de ruedas ya tiene un lugar en el que refugiarse de los talibanes, y nos enorgullecemos de que sea en Bilbao, pero quedan muchos que vendrán en peores condiciones y merecen oportunidades equivalentes que solo les daremos entre todos.La guerra es un modelo de negocio no solo para militares profesionales: los talibanes se financian para continuar su lucha. Viven de ella además de por ella, como podría deducirse de su integrismo, que no se nos olvide. Pero hay más: esa financiaciónque los talibanes ejercen, como explica Roberto Saviano y recoge Público: "La de Afganistán es una guerra del opio. No ha ganado el islamismo, como muchos dicen, ha ganado la heroína. Y más del 90 % de la heroína mundial se produce en Afganistán. Esto significa que los talibanes, junto con los narcos sudamericanos,".Evidentemente, hay algo turbio si el presidente afgano,, "sacó 169 millones en efectivo, según explicaron fuentes a la BBC" (20 Minutos). Dinero con el que ha sido bien recibido en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Es dinero suyo? ¿Es dinero del país que Ghani custodiará y servirá para montar una insurgencia o, cuando menos,por la dictadura talibán? ¿De dónde sale tanta liquidez? ¿Lo sabían los americanos que ayudaron a institucionalizar ese gobierno? Va a ser difícil, pero esta es una de las derivadas del conflicto que habrá que seguir de cerca.Según Amnistía Internacional,y policías afganos que han luchado junto a los ejércitos internacionales para defender aquella débil democracia durante 20 años. Pero ese dato, que se encuentra en menos de un minuto en Internet, carece de importancia para el concejal del PP Carlos García, que mete a los fallecidos en el saco de "todos los traidores y cobardes del ejército afgano juntos". Lo hace para defender a los "104 héroes, militares y policías españoles que han perdido la vida en Afganistán" y que, según él, "tienen más honor, más dignidad y más valor" que los afganos. Y así, todo.Las fotos de los pocos profesionales que puedan moverse en territorio talibán serán importantísimas para que podamos mantener vivo el tema y para que comprobemos que los integristas siguen siéndolo aunque ahora se exhiban comiendo helados. Las fotos nos muestran el mundo y. La fotografía es, sin duda, uno de los grandes inventos de la humanidad, y ayer fue su día. Jornada que en Photolari usaron para reírse un poco de quienes se toman demasiado en serio a sí mismos, sus consejos y la revolución tecnológica, en un sarcástico y muy recomendable post.