El fútbol ya no es solo fútbol

Cambio de banda

Este domingo a las 20:45 podréis ver el debut de Leo Messi con el PSG de manera totalmente gratuita en mi canal de Twitch. Con imagen, obviamente.



Va a ser un día realmente histórico para todos los que nos dedicamos a esto así que os pediría que reventáramos la plataforma. ???? — Ibai (@IbaiLlanos) August 25, 2021

Juego en equipo

El falso nueve

"En 2024 estamos todos muertos", "La situación es muy dramática", "Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600." https://t.co/5E9ic5Idl8 — Raúl Díaz (@Ruldia) August 25, 2021

Piscineros

Es que con Umtiti se están cruzando unas cuantas líneas rojas y no solo unos tuiteros, hablamos de periodistas desde plataformas de gran difusión. https://t.co/Ya7WmxYg4t — * (@peesege) August 26, 2021

En mi equipo

Algunos aficionados del Liverpool hicieron un cántico homofóbico en la visita a Norwich.



Klopp se ha reunido con Paul Amann, fundador Kop Outs (colectivo LGTBI) para denunciarlo.

pic.twitter.com/oPEAVA8qco — Jordi Cardero (@jordicardero) August 19, 2021

Es probable que mañana debuteCon ese tipo de jugadores ningún club puede arriesgarse a un falso anuncio: cuando Pocchetino lo dijo sabía que estaba generando millones de euros de inversión publicitaria pero también tecnológica: todo el mundo quiere ver el primer partido de Messi con otro escudo. Lo llamativo es que en España lo ofrecerá Ibai Llanos en su canal de Twitch. Un cambio de banda (de paradigma televisivo, en este caso) a la altura de los del mejor Xabi Alonso. Ahora, a ver cómo hace el control Llanos.Ibai Llanos no está solo: "Piqué compra los derechos de la Liga francesa con la baza de Messi" (El Nacional). Evidentemente, no estamos ante una casualidad, y menos cuando Piqué ya ha "regalado" a Llanos la emisión de la Copa América después de que su empresa, Kosmos, comprara los derechos de emisión en España. El intento de cambio de banda y paradigma es real: personajes como Piqué quieren protagonizar revoluciones y tienen el dinero para hacerlo, y aunque la televisión siga reinando y el periódico siga siendo la guarda de nuestra memoria, vía crónica, Internet es la referencia de la generación que viene.Raúl Díaz ha sabido recuperar de su memoria en el momento adecuado las palabras que importan, en este caso, las de Florentino Pérez cuando presentó en "El Chiringuito" aquel megaproyecto de la Superliga europea: "En 2024 estamos todos muertos. La situación es muy dramática. Este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600". Estas frases suenan de otra manera (aunque nunca lo hicieron con gravedad) después de saber que el Real Madrid ha ofrecido 160 millones de euros por un jugador que además le va a costar una fortuna cada año. Ver a un millonario llorar esta vez tampoco es triste, sino repugnante.Llevaba mucho tiempo desencantado con la prensa deportiva y este verano, después de leer "Saber Perder" de David Trueba, sé por fin por qué: por cómo la mayoría de la especializada diferencia entre club y jugadores por interés. No ha acabado agosto y estoy presenciando lo que el escritor madrileño describía en su novela: cómo una parte de los periodistas atacan a Umtiti por aferrarse a su contrato y querer trabajar para ganarse un puesto. Hablamos de acoso, de señalamiento diario, de púlpitos que sirven para destruir en nombre de una institución, e incluso de mobbing, aunque se trate de fútbol.El fútbol está lleno de historias y de personajes que nos fascinan, y a veces los partidos son intensos y divertidos (o todo lo contrario). Eso hace que el fútbol nos emocione y que sigamos enganchados a este deporte del que depende una inmensa industria llena de piratas. Pero también con personas como Jürgen Klopp. El periodista Jordi Cardero resumía la crónica de una de las mejores jugadas del entrenador: "Algunos aficionados del Liverpool hicieron un cántico homofóbico en la visita a Norwich. Klopp se ha reunido con Paul Amann, fundador Kop Outs (colectivo LGTBI) para denunciarlo". Además, lo han grabado y lo han difundido.