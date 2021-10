El principio de la solución

A ella tampoco le falta ego

No se va ni con agua caliente https://t.co/7VwsFn2oQX — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) September 30, 2021

¿Por qué, Pablo?

La convención del PP va fenomenal. Primero la lió Vidal Quadras disparando contra el Estado Autonómico, luego las quejas internas de machismo y ahora la condena por corrupción a Sarkozy, el invitado estrella. Pablo Casado, oro en timing. — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) September 30, 2021

Y mientras tanto, esto

Fallarás era de las que tenían para cubatas

Elha sido muy doloroso para losy para sus familias. Hoy sigue habiendo personas que, por cumplir sus programas después ser elegidas mayoritariamente para hacerlo, siguens con condenas si regresan. Y a todo esto hay que sumar la frustración de una parte muy importante de la sociedad. El procés se ha convertido en un laberinto y para salir de él en buenas condiciones va a ser muy importante seguir unacon titulares como el que ha dado Jordi Sànchez: "¿Un segundo referéndum si no es pactado? ¿Para qué?" (El Nacional).Cuando vi la noticia pensé lo mismo que César Calderón:ni del entorno político que la rodeapese a estar "rodeada de egos". La propia ministra tendrá el suyo bien lozano, y no le faltan razones: hace tiempo que no se ve una política en España con tanto tirón y tan honesta con sus propios principios que, por si fuera poco, conectan con unay no con las élites económicas, intelectuales o artísticas. Y precisamente por eso, porque sabe que su oportunidad consiste en seguir donde está, no va a abandonar. Tampoco quiere hacerlo.Esta misma semana comentábamos en la columna queobligaba a Casado a posicionarse entre alcanzar uno articular una oposición de largo recorrido. En vez de resolver la duda ha llamado a políticos de derechas europeos con bastante cartel que, sin embargo, tampoco le han funcionado. Más bien, al contrario: "La convención del PP va fenomenal. Primerodisparando contra el Estado Autonómico, luego las quejas internas de machismo y ahora la condena por, el invitado estrella. Pablo Casado, oro en timing", tuiteaba Ícaro Moyano.En lo único en que ha acertado Pablo Casado es en convocar esta convención cuando. Así se ha evitado, además de todos los bochornos, que la líder de facto del PP de Madrid le hiciera sombra. Pero precisamente en la capital española también se la han liado a Casado: su portavoz nacional, en su segundo trabajo, el de alcalde Madrid, se enfrentaba a loy les acusaba de ser quienes sembraban odio y división. Lo hace Almeida con su cara bien dura después de ver cómo en su ciudad, en Chueca, se manifestaban ultraderechistas homófobos.Me hago viejo y me parece que la generación más joven que la mía es de cristal. Ya sé que no puede ser una coincidencia, pero también creo que aciertan tan poco como yo quienes soplan las mismas velas (o más) perocon argumentos infantiles. Escribe Cristina Fallarás en Público quey apela a que ella, cuando era joven, podía tomarse unas copas o ir a una casa con unas cervezas. Fallarás, entonces, era de las que sí podían, porque a los demás nos daba para unas cañas y poco más. Y nadie ha necesitado nunca soplarse una botella de ginebra y tres redbulles para socializar.