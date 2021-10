¿Hay bajas por hartazgo?

Tienen 200 presos en la cárcel

Gabriel, escribe otro tuit, que me he liado

Las reacciones a esto no te hará distinguir entre buenos o malos políticos o entre buenos o malos periodistas. Te hará distinguir entre buenas o malas personas.



Hoy es un gran día. https://t.co/ToKC2qJDvJ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 18, 2021

Una rendición sin paliativos

Jonathan Powell, mediador del fin de ETA: "El Gobierno del PP lo gestionó muy mal. Nunca me había encontrado con un Gobierno que no diera ningún paso para deshacerse de las armas. ETA ofrecía las armas y el Gobierno del PP no las aceptaba. Era una locura" https://t.co/werybxwQd4 — Ignacio Escolar (@iescolar) October 19, 2021

El futuro, los peajes

??El Gobierno ?? confirma que el pago por uso de las autovías ?? llegará a España.



"Reforma que inteoduzca una tarificación en nuestra red viaria. No le llamaría peaje, no tiene sentido que el mantenimiento se siga sufragando con los impuestos de todos".https://t.co/EqNRLwPZK9 pic.twitter.com/w5t5DRY886 — EM - electomania.es (@electo_mania) October 19, 2021

Queda dicho

La noticia de ayer es de esas que agitan la actualidad y deberían de agitar, de paso, algunas conciencias. Losque Otegi admite tener en sus cuentas no son poca cosa: son 200 vidas (y las de muchos familiares) truncadas también por ETA y con las quequien por la mañana se coloca ante un atril y por la tarde se sienta en un sillón para hacer la misma cosa: instrumentalizar el dolor. Qué bien se tiene que vivir en el púlpito para no querer bajarse de él ni una vez. Pero la gravedad del asunto y lo que deja claro es indiscutible salvo para quien quiera seguir mintiéndose., se saca una foto bajo la Ikurrina más grande que encuentra (curiosamente, la de un Batzoki, y no la de una Herriko), lanza un par de tuits y luego se vuelve a Madrid, desde donde no se corta en darnos lecciones. Entre él y Pablo Casado, en lo que a Euskadi se refiere, no advierto yo mucha diferencia. El lunes tuvo el cuajo de escribir que depende deeres una buena o mala persona. Ahora que sabemos lo que Otegi dijo sin leer para su público, ¿qué será para Rufián una buena persona? Porque yo ando ya un poco confundido€De la entrevista aen Eldiario.es, y de otras noticias sobre lo que pasó hace más de diez años, muchos han puesto el foco en cómo, pero lo que también queda claro es que los terroristas no solo se rindieron: arrastraron su rendición. Quienes nos amenazaban, quienes nos machacaban, tenían un martillo que nadie les quería comprar ni recoger, y ya no les valía para nada después de que el pueblo en cuyo nombre mataban les diese la espalda claramente. La derrota de ETA, su rendición, insisto, fue absoluta, y el desprecio, necesario.Si Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez no se hubiesen venido arriba con una declaración pública insuficiente por la mañana y un encuentro con los suyos por la tarde muy elocuente, else habría resumido en las muchas piezas retrospectivas que resultan sorprendentemente añejas a la audiencia. En el escenario presente ETA está solo porque Otegi y Casado, Rodríguez y Abascal, se empeñan en nombrarla. En el futuro, los temas son otros muy distintos:, tuitean con emoticonos en Electomanía. Sigue la sangría.En esta columna ya habíamos recogido el debate que asomaba en las redes sociales de algunas marcas que proponían unapara posibilitar la semana laboral de cuatro días. El tema me chirriaba y por fin en Xataka lo explican bien: "Si bajas el sueldo no es semana laboral de cuatro días, es reducción de jornada". Yque parece de marketing pero es de ética básica. Otro debate completamente diferente pero que también podemos abordar es el de si estamos dispuestos a ceder carga de trabajo y sueldo para ganar tiempo y vida.