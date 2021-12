¡Pero cuánto facha hay suelto!

Son escorpiones



Se grababan vídeos montados en atracciones y presumían de manejar Internet: los talibanes intentaron colarnos incluso con candidez que eran más modernos y abiertos cuando recuperaron Afganistán. Pero, como suponíamos, no era cierto: han prohibido "la música en los coches y la conducción de las mujeres sin hiyab". Las mujeres no pueden ir en un vehículo con otro hombre sin la presencia de su marido en un viaje largo y "los coches deberán detenerse cuando sea tiempo de oración". A las mujeres, "además, se les ha prohibido a lo largo de estos meses, acudir solas a cualquier lugar o la posesión de un teléfono móvil".

Y estos, unos irresponsables



Yo también opino, como Aitor Esteban, que en cuanto la demoscopia le muestre una oportunidad, Pedro Sánchez convocará elecciones para intentar librarse de Podemos y renovar su estancia en Moncloa. Mientras tanto, Pablo Casado ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral de su partido: las de Castilla-La Mancha solo son las primeras elecciones que provocará en 2022 para iniciar un ciclo que él espera triunfalista. Pero eso está por ver. Quien ahora vea un momento electoral, por el motivo que sea, se presenta a sí mismo a la sociedad como un o una irresponsable. Y así tenemos que verlo.

Todos veremos que dependen de Vox



La jugada del PP en Castilla-La Mancha busca iniciar un ciclo de victorias electorales, pillar a contrapié al movimiento de "la España vaciada" y, por supuesto, acabar con Ciudadanos. Pero es evidente que la desaparición de los de Inés Arrimadas va a provocar que el PP dependa de otro partido de derechas: Vox. Y todas y todos lo vamos a ver. No sé si Casado contaba con ello o la fuerza de Vox le ha pillado por sorpresa. Y no sé si quiero saber la respuesta porque, si su maniobra electoral incluía normalizar los pactos con la extrema derecha, el nivel de irresponsabilidad del líder del PP puede ser histórico.

Pero, ¿cuántos fachas hay en España?



Pocas cosas me parecen más perversas que afiliarse a un sindicato de extrema derecha. Más incluso que militar en un partido de extrema derecha. Pues parece que en España hay muchas personas dispuestas a hacerlo: Solidaridad "cuenta con unos 13.000 afiliados y con representación en 53 empresas, entre las que se encuentran Cepsa, Prosegur, Trablisa o FCC. (€) 273 secciones sindicales en grandes empresas como Santander, Caixabank, Carrefour, Iberia, Mercadona, Ford o Renault. (€) Intervendrán también en el sector sanitario y educativo, y en la administración pública" (El Independiente).

Un poco de luz



Después de hablar de los talibanes de Afganistán y los de un poco más cerca, y la que cae fuera de la actualidad internacional y política, me niego a cerrar la columna sin encender una luz: "¿De verdad no se entiende que Resines se ha salvado porque estaba vacunado?". La pregunta la hacía John Müller en Twitter y nos tiene que servir para que nos la hagamos el resto de periodistas: necesitamos contextualizar los mensajes para evitar alarmismos innecesarios y, sobre todo, para que no nos ganen la partida los negacionistas que tanto daño pueden hacer y que, inexplicablemente (¿o sí se puede explicar?) consiguen tanto crédito.