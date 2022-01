Buenas intenciones efímeras

Detector de chungos y chungas



Quienes van sin mascarilla por la calle suelen mirar a las y los que lo llevamos como si fuéramos menos listos. Se creen la resistencia pero no pasan de tonto y tonta del pueblo. La mascarilla se ha convertido, así, en un detector de chungas y chungos, que son quienes no la llevan, claro. Un ejemplo diáfano: Macarena Olona en Twitter. La de Vox es una de esas que miran por encima del hombro porque van más cómodas o cómodos que el resto. Yo también estoy deseando quitármela, pero vivir en comunidad consiste en pensar que sucedería si todo el mundo hiciese lo mismo que yo hago. Por eso me la pongo.

Las vacunas funcionan



No solo las vacunas funcionan: son lo único que nos sacarán de esta. Y si tenemos que repetirlo casi a diario lo haremos, porque insistir en lo contrario es lo que hacen precisamente los antivacunas, los negacionistas de la pandemia o quienes rechazan el uso de la mascarilla o el pasaporte covid. "Las vacunas del coronavirus no evitan totalmente el contagio, ni de ómicron ni de ninguna variante. Pero sí reducen mucho la gravedad". Esto dicen en Hipertextual, donde divulgan noticias de tecnología, incluidas las de los laboratorios que, en tiempo récord, han dado con un antídoto histórico.

Jetas del año (pasado)



No solo de 2021: los gestores de empresas como Glovo y similares, es decir, todos esos que alquilan lo que no tienen (en este caso, repartidores) y quieren pasarse por el arco del triunfo los impuestos y obligaciones legales que sí tienen las empresas de reparto, son ganadores directos del premio jetas del año. De todos los años. Ahora resulta que con la conocida como "Ley Rider", hasta cuatro empresas van a entrar en el negocio de reparto de comida a domicilio con los repartidores contratados, ¡y serán rentables! Yago Álvarez pega un palo necesario en Twitter a quienes defendían la necesidad de contar con falsos autónomos.

Empezamos fuerte



2022 ha empezado fuerte con un tipo que acosa a un hostelero de comida rápida en directo, en su canal de TikTok. Con la excusa de que le están viendo más de 300 personas se permite maltratar y chulear a un pobre hombre por un burrito en una terraza con mesas de Coca-Cola y una salsa en un vasito. Una muestra más de la sociedad infantilizada que hemos generado con plataformas sin control, el tonto del pueblo con capacidad para generar su propio público e imbéciles acríticos que siguen cualquier mierda para satisfacer una necesidad de entretenimiento compulsiva y absolutamente artificial.

Y así crece



Con generadores de contenido como estos chulos de barrio contra el hostelero humilde, charlatanes que venden inversión en criptomonedas o cursos para aprender a invertir, influencers que nadie recomendaría a sus hijas e hijos, y miles de personas copiando contenido irrelevante, TikTok, se convirtió en el "líder de tráfico en Internet durante 2021", según Trecebits. Tiene 3.000 millones de personas usuarias y ha desbancado a Google como "dominio con más visitas del añ". Facebook es el tercero, por cierto; Twitter, el noveno; WhatsApp, el décimo, e Instagram ni siquiera aparece en el top 10.