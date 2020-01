Libertad sindical y derechos lingüísticos de la gente euskaldun

Debido al desprecio mostrado hacia los euskaldunes por los sindicatos SMN y SATSE al recurrir el Decreto del Euskara, le solicité a Osasunbidea que el personal de esos sindicatos no me atendiera a mí. Ésta ha sido la respuesta de Osasunbidea:

"En relación con la reclamación que realiza en el sentido de que no le atienda ningún profesional perteneciente a las Organizaciones Sindicales SATSE o SMN le comunico lo siguiente:

La Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical establece en su artículo 1º el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.

Por su parte la Constitución en su artículo 14º establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, indicando en su artículo 16.2) que nadie podrá ser obligado sobre su ideología, religión o creencias.

Por todo ello, le comunico que no es posible acceder a su solicitud. Los profesionales del SNS-O, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho a la libertad sindical y no tienen ninguna obligación de comunicarlo, no pudiendo ser objeto de discriminación por ninguna circunstancia, incluida la ideológica y sindical.

Subdirector de Atención Primaria y Continuidad Asistencialde Navarra Norte".

Espero que ese mismo compromiso que muestra Osasunbidea hacia la libertad sindical lo muestre también hacia los derechos lingüísticos de la gente euskaldun. Ya que eso es lo más justo.