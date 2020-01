No hay quien lo entienda

Estimados lectores, tengo que empezar diciendo que no me sorprende en absoluto el PSOE, y me explico, recientemente en Comisión se debatió si se quedaba con las dos horas o solamente una de Religión en las aulas a través de una propuesta de I-E de la señora De Simón y de Podemos. Pues nada, la señora presidenta y su grupo se abstuvieron y votó en contra Navarra Suma. No me extraña porque sabemos su fuerza de donde viene.

Desde luego yo no hubiera formado gobierno con alguien que duda demasiado a la hora de tomar decisiones, y hoy dice una cosa y mañana otra, como por ejemplo unas declaraciones que hizo en Radio Euskadi (y después dice que se habían sacado de contexto). Jaja. Miren ya es hora que nos quitemos esa chepa de la Religión, ya vale, como la persona que desea jugar a tenis se lo paga. En este país nos la meten con calzador, y es penoso seguir engañando a la ciudadanía en esa materia.

¿Cuándo ustedes van a ser mayores y dejar estas cosas para el que las anhele? Acabo de oír a la señora Solana, de Geroa, que alguien quiso condecorarse a sí misma antes de tiempo. Por cierto, la Religión Católica la aman los poderosos y los ricos para someter a los pobres. Por eso, como he dicho antes, dejen ya con la misma matraca, con esa cosa obtusa sin sustancia y que tanto dinero nos cuesta (12.000.000€ al año) pero no es suficiente y se inmatriculan bienes inmuebles que no son suyos, y un Parlamento que se dice democrático del siglo XX rechaza una propuesta mínima.