Moreno: el significado del aprecio

Cuánto me cuesta escribir la pérdida de un ser que me ha enseñado y demostrado los valores humanos que el compartía. Los valores de la familia, la amistad...Profesional, siempre tratando de mejorar la calidad de su producto y atento día a día a un mercado tan complicado y exigente. Tu capacidad como persona llena de valores producía en ti una seguridad cercana para todos. A pesar de no poder estar cerca de vosotros debido a las circunstancias, desde esta líneas quiero trasladaros mi cercanía a vosotros, María Jesús, Iker, Juli, Mari, Manoli y Martín. Moreno, en tu marcha nos has dejado grabada tu amabilidad.Un sencillo recuerdo. Descansa en paz.